szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

23°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Első nyilvános közszereplés

55 perce

Fehérváron mutatkozott be először az új püspöki konferencia-elnök (galéria)

Címkék#Magyar Katolikus Püspöki Konferencia#Székely János#Prohászka

Székesfehérváron tartotta első nyilvános közszereplését elnökké választását követően Székely János szombathelyi püspök augusztus 4-én, a Szent Kristóf Házban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) új elnöke hangsúlyozta: „Az egyház igazi kincsei azok az emberek, akik bajban vannak, akik segítségre szorulnak.”

Feol.hu
Fehérváron mutatkozott be először az új püspöki konferencia-elnök (galéria)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérváron, a Szent Kristóf Házban elsőként köszönthették augusztus 4-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia frissen megválasztott elnökét, Székely János szombathelyi püspököt, aki szeretetadományokkal érkezett az intézménybe. Az esemény különleges alkalom volt: ez jelentette a főpásztor első nyilvános közszereplését, miután a püspöki kar előző nap bizalmával elnökké választotta.

székely jános
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia frissen megválasztott elnöke, Székely János Székesfehérváron járt.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Így köszöntötték Székely Jánost Fehérváron

A rendezvényen Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a püspököt, és felidézte a fehérvári karitatív munka hagyományait:

– A Fehérvári Egyházmegyében Prohászka püspök óta nagy hagyománya van a karitatív szolgálatnak. Ma is 800 önkéntes segít plébániáink karitász csoportjaiban. Emellett intézményeinkben is támogatjuk a rászorulókat, például a fogyatékkal élőket vagy a szenvedélybetegeket a Szent Kristóf ambulancián keresztül. Ezek létrehozásában és működésében meghatározó volt az egyházmegye támogatása, valamint a városvezetéssel és a támogatókkal való szoros együttműködés.

Fehérváron mutatkozott be először az új püspöki konferencia-elnök

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Székely János püspök székesfehérvári beszédében a rászorulókhoz fordult először:

– Az egyház igazi kincsei ti vagytok – szólt a Szent Kristóf ház lakóihoz - azok, akik bajban, nehézségben éltek. Ahogyan Szent Lőrinc a szegényekre mutatva mondta: ők az egyház kincsei, úgy én is ezt szeretném ma elmondani nektek.

A püspök felidézte Mindszenty József bíboros első esztergomi látogatását is, aki a díszes ünnepségek előtt a város legszegényebb családjait kereste fel. – Az egyház kincse minden ember, aki rászorul, akinek segíteni kell, és akinek a Karitász munkáján keresztül is igyekszünk támogatást nyújtani – hangsúlyozta. Szavai szerint a szegény, az idős, a beteg nem probléma vagy teher, hanem testvérünk, akiért felelősek vagyunk. Idézte XVI. Benedek pápát is, aki szerint egy társadalom embersége leginkább azon múlik, hogyan bánik a gyengékkel és a rászorulókkal.

Zárásként Székely püspök Szent Márton példáját említette: – Szombathelyről jövök, Szent Márton városából, aki kettéosztotta köpenyét a didergő koldussal. Mi is szeretnénk folytatni ezt a történetet nap mint nap: megosztani, amink van – leginkább a szívünket – a rászorulókkal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu