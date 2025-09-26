Tegnap, 13:40
Százéves templom százéves harangja (galéria)
Égig zengenek a zsoltárok, ha öt lelkész kiengedi a hangját. A festői szépségű domboldalon álló református templom százesztendős tornyában százesztendős harang lakik. A sokat szenvedett épület megújult, oly szép, mint régen. Hálaadó istentiszteletre hívta a híveket Szabó Zoltán nagytiszteletű úr.
A kis faluban három felekezet emelt templomot, a katolikus a legifjabb, az evangélikusok is építettek maguknak, de a legrégebbi a reformátusoké, 1792-től fogadja a híveket. Időről időre átépítették az első nádtetős imaház óta, s a második világháború alatt csaknem elpusztult a kicsi, méltóságteljes épület. Három fala leomlott a második világháború végső napjaiban, mondta el a lelkész, csak az a fal maradt állva, ahol a szószék állott föld és ég között, s a torony őrizte harangját. Hóesésben szólt a békevágyó, megtört hívekhez Ravasz László püspök, amikor először hirdette Isten igéjét a tető nélküli, szakrális térben. Egyébiránt a katolikus földesúrtól kapott ajándék-telken épült a református templom a 18. században, mert a kegyúr feltétele csupán ez volt: akkora földdarabot hasíthatnak ki maguknak, amekkorát egy nap alatt kitakarítanak. Mindhárom csabdi felekezet ott nyüzsgött, meg is kapták a reformátusok a legszebb helyen a templomépítés jogát.
Csabdi természeti szépsége, a kultúrtáj, s az újonnan bővített településrészei is vonzóak. Kevés a hely, a girbe-gurba domboldalakon, a kurta utcákban, lopott terekben a mai építkezések is tisztelik az adottságokat. A református templomhoz vezető meredek kőlépcső, az épületet s parókiát körbeölelő fák és növényzet nem is lehetne romantikusabb. A felújítás és a torony százesztendős ünnepén tartottak istentiszteletet a csabdiak, ahol megjelent és beszédet mondott Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Hajdu Szabolcs Koppány, lovasberényi lelkész, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese. Szabó Zoltán „házigazdaként” meghívta Szebik Károly evangélikus lelkésztársát, eljött Turbucz Péter és Mezei-Ablonczy Péter korábbi csabdi lelkészek, s az erdélyi testvéregyházközség, Dicsőszentmárton lelkésze, Köblös Márton, kis küldöttségével. Szabó Zoltán lelkész, Huszárovics Antal polgármester és a helyi hívek, köztük evangélikusok is szeretetvendégségbe invitáltak minden résztvevőt az istentisztelet után a vadregényes környezetbe. Nem csupán hálaadás volt a zsoltáros istentisztelet, hanem bensőséges és személyes hangulatú megidézése a keservesből emelkedetté vált csabdi históriának.
100 éves a Csabdi református templomFotók: Fehér Gábor
A tízparancsolatról szólt filozófiai fejtegetésében Balog Zoltán püspök, hangsúlyozván, hogy a szabadság útján útjelzőkként szolgálnak az emberi élet eligazodását övező intelmek. Hajdu Szabolcs Koppány esperes emlékeztetett rá, hogy mindannyiunk szolgálata egyszer múlt lesz, a jelent magunk mögött hagyjuk, így formálván a jövőt. Van-e jelentősége a személyeknek, a neveknek általában, tette fel a kérdést, az e napon leleplezett emléktábla kapcsán. Szabó Zoltán lelkész rusztikus fatáblára, archaikus betűkkel íratta fel huszonnégy csabdi pap nevét, akik hátukon vitték, szívükön viselték a gyülekezetük sorsát több évszázadon át. Többen is lehettek áldozatos cselekvők, ők huszonnégyen hivatalosan beiktatott lelkészek voltak napjainkig bezárólag, elkötelezett híveikkel karöltve. Elsőként Csontos Sámuel neve szerepel a táblán 1788-1795 között, őt követte Sárkány József 1815-ig, s a többiek, csaknem negyven évet szolgált Kemenczky János az 1861-1911 években. Legendás pap volt Imre Ernő 1943-1951 között, akinek megható és lelki izgalmakkal teli történetéről mesélt a fia, János. Orbán József 1951-től harmincegy éven át szolgált Csabdin, szegény és nehéz történelmi időkben. Akkori életükről szintén a fia, Orbán András beszélt, a ma elképzelhetetlen erőfeszítésekről és szerény körülményekről. A panasz hangját egyik „fiú” sem hallatta, csöndes büszkeségük a magas kort megélt apáknak is szólt a hálaadáskor.
Imre Ernő személyes históriája szinte hihetetlen, emberi helytállása példás. Csabdi sokat szenvedett a háború alatt, hol az oroszok, hol a németek foglalták el a községet, bombatalálatok érték a házakat, kifosztva, élelem nélkül, rettegve várták a másnapot az itthon maradottak. Bicskéről kitelepítették a lakosságot. Imre Ernőt még a háború előtt meghívták Hollandiába, sok magyar gyermekkel egyetemben, feltáplálni, segíteni a reformátusok szervezésében. Ő magával tudott vinni tíz csabdi gyermeket az országos csoporttal, megtanult hollandul, szószékről prédikált, s külön perselybe gyűjtöttek a magyaroknak adományt. A pénzt persze már nem tudták hazahozni, s bár a hollandok marasztották, a lelkész felesége és elsőszülött gyermeke is vele volt a biztonságban, 1948-ban mégis hazatért! A kommunista hatalomátvétel és fokozódó egyházellenesség idején hazáját szolgálta, segítette a falut, fogadott tárgyi és ruhaadományokat, s 1950-ben újraszentelték a felújított csabdi templomot. Imre nagytiszteletű urat váltotta az egyházközség élén Orbán József, akinek András fia az akkori évekről szintúgy nagy szeretettel mesélt az ünnepségen. A falu óriási erőfeszítéssel építette újjá lerombolt házait, sokan elköltöztek ugyan, a lelkészcsaládnak is évekig kenyérgondjai voltak, a pap fizetést sem mindig kapott, de az összetartó közösség talpon maradt. A ma népszerű település fiataljai el sem tudják képzelni ezt a pedig nem is túl messzi nyomorúságot, nagyszüleik küzdelmeit.
A lelkészek neveit megörökítő fatábla leleplezését követően szólt a hálatelt ének, az öt lelkész hangja betöltötte a varázslatos akusztikájú templomot, amely véletlenül sikerült volna ily tökéletesre a nehéz időkben? Szólt a megmenekedett százéves harang, s a következő száz esztendő elkezdődött.