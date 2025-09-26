Százéves templom százéves harangja (galéria)

A kis faluban három felekezet emelt templomot, a katolikus a legifjabb, az evangélikusok is építettek maguknak, de a legrégebbi a reformátusoké, 1792-től fogadja a híveket. Időről időre átépítették az első nádtetős imaház óta, s a második világháború alatt csaknem elpusztult a kicsi, méltóságteljes épület. Három fala leomlott a második világháború végső napjaiban, mondta el a lelkész, csak az a fal maradt állva, ahol a szószék állott föld és ég között, s a torony őrizte harangját. Hóesésben szólt a békevágyó, megtört hívekhez Ravasz László püspök, amikor először hirdette Isten igéjét a tető nélküli, szakrális térben. Egyébiránt a katolikus földesúrtól kapott ajándék-telken épült a református templom a 18. században, mert a kegyúr feltétele csupán ez volt: akkora földdarabot hasíthatnak ki maguknak, amekkorát egy nap alatt kitakarítanak. Mindhárom csabdi felekezet ott nyüzsgött, meg is kapták a reformátusok a legszebb helyen a templomépítés jogát.

A 100 éves református templom

Fotó: Fehér Gábor

Csabdi természeti szépsége, a kultúrtáj, s az újonnan bővített településrészei is vonzóak. Kevés a hely, a girbe-gurba domboldalakon, a kurta utcákban, lopott terekben a mai építkezések is tisztelik az adottságokat. A református templomhoz vezető meredek kőlépcső, az épületet s parókiát körbeölelő fák és növényzet nem is lehetne romantikusabb. A felújítás és a torony százesztendős ünnepén tartottak istentiszteletet a csabdiak, ahol megjelent és beszédet mondott Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Hajdu Szabolcs Koppány, lovasberényi lelkész, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese. Szabó Zoltán „házigazdaként” meghívta Szebik Károly evangélikus lelkésztársát, eljött Turbucz Péter és Mezei-Ablonczy Péter korábbi csabdi lelkészek, s az erdélyi testvéregyházközség, Dicsőszentmárton lelkésze, Köblös Márton, kis küldöttségével. Szabó Zoltán lelkész, Huszárovics Antal polgármester és a helyi hívek, köztük evangélikusok is szeretetvendégségbe invitáltak minden résztvevőt az istentisztelet után a vadregényes környezetbe. Nem csupán hálaadás volt a zsoltáros istentisztelet, hanem bensőséges és személyes hangulatú megidézése a keservesből emelkedetté vált csabdi históriának.