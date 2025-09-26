szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hálaadáskor feltárult a múlt

Tegnap, 13:40

Százéves templom százéves harangja (galéria)

Címkék#csabdi#istentisztelet#templom

Égig zengenek a zsoltárok, ha öt lelkész kiengedi a hangját. A festői szépségű domboldalon álló református templom százesztendős tornyában százesztendős harang lakik. A sokat szenvedett épület megújult, oly szép, mint régen. Hálaadó istentiszteletre hívta a híveket Szabó Zoltán nagytiszteletű úr.

Zsohár Melinda

A kis faluban három felekezet emelt templomot, a katolikus a legifjabb, az evangélikusok is építettek maguknak, de a legrégebbi a reformátusoké, 1792-től fogadja a híveket. Időről időre átépítették az első nádtetős imaház óta, s a második világháború alatt csaknem elpusztult a kicsi, méltóságteljes épület. Három fala leomlott a második világháború végső napjaiban, mondta el a lelkész, csak az a fal maradt állva, ahol a szószék állott föld és ég között, s a torony őrizte harangját. Hóesésben szólt a békevágyó, megtört hívekhez Ravasz László püspök, amikor először hirdette Isten igéjét a tető nélküli, szakrális térben. Egyébiránt a katolikus földesúrtól kapott ajándék-telken épült a református templom a 18. században, mert a kegyúr feltétele csupán ez volt: akkora földdarabot hasíthatnak ki maguknak, amekkorát egy nap alatt kitakarítanak. Mindhárom csabdi felekezet ott nyüzsgött, meg is kapták a reformátusok a legszebb helyen a templomépítés jogát. 

templom
A 100 éves református templom
Fotó: Fehér Gábor

Csabdi természeti szépsége, a kultúrtáj, s az újonnan bővített településrészei is vonzóak. Kevés a hely, a girbe-gurba domboldalakon, a kurta utcákban, lopott terekben a mai építkezések is tisztelik az adottságokat. A református templomhoz vezető meredek kőlépcső, az épületet s parókiát körbeölelő fák és növényzet nem is lehetne romantikusabb. A felújítás és a torony százesztendős ünnepén tartottak istentiszteletet a csabdiak, ahol megjelent és beszédet mondott Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Hajdu Szabolcs Koppány, lovasberényi lelkész, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese. Szabó Zoltán „házigazdaként” meghívta Szebik Károly evangélikus lelkésztársát, eljött Turbucz Péter és Mezei-Ablonczy Péter korábbi csabdi lelkészek, s az erdélyi testvéregyházközség, Dicsőszentmárton lelkésze, Köblös Márton, kis küldöttségével. Szabó Zoltán lelkész, Huszárovics Antal polgármester és a helyi hívek, köztük evangélikusok is szeretetvendégségbe invitáltak minden résztvevőt az istentisztelet után a vadregényes környezetbe. Nem csupán hálaadás volt a zsoltáros istentisztelet, hanem bensőséges és személyes hangulatú megidézése a keservesből emelkedetté vált csabdi históriának.

100 éves a Csabdi református templom

Fotók: Fehér Gábor

A tízparancsolatról szólt filozófiai fejtegetésében Balog Zoltán püspök, hangsúlyozván, hogy a szabadság útján útjelzőkként szolgálnak az emberi élet eligazodását övező intelmek. Hajdu Szabolcs Koppány esperes emlékeztetett rá, hogy mindannyiunk szolgálata egyszer múlt lesz, a jelent magunk mögött hagyjuk, így formálván a jövőt. Van-e jelentősége a személyeknek, a neveknek általában, tette fel a kérdést, az e napon leleplezett emléktábla kapcsán. Szabó Zoltán lelkész rusztikus fatáblára, archaikus betűkkel íratta fel huszonnégy csabdi pap nevét, akik hátukon vitték, szívükön viselték a gyülekezetük sorsát több évszázadon át. Többen is lehettek áldozatos cselekvők, ők huszonnégyen hivatalosan beiktatott lelkészek voltak napjainkig bezárólag, elkötelezett híveikkel karöltve. Elsőként Csontos Sámuel neve szerepel a táblán 1788-1795 között, őt követte Sárkány József 1815-ig, s a többiek, csaknem negyven évet szolgált Kemenczky János az 1861-1911 években. Legendás pap volt Imre Ernő 1943-1951 között, akinek megható és lelki izgalmakkal teli történetéről mesélt a fia, János. Orbán József 1951-től harmincegy éven át szolgált Csabdin, szegény és nehéz történelmi időkben. Akkori életükről szintén a fia, Orbán András beszélt, a ma elképzelhetetlen erőfeszítésekről és szerény körülményekről. A panasz hangját egyik „fiú” sem hallatta, csöndes büszkeségük a magas kort megélt apáknak is szólt a hálaadáskor.

Imre Ernő személyes históriája szinte hihetetlen, emberi helytállása példás. Csabdi sokat szenvedett a háború alatt, hol az oroszok, hol a németek foglalták el a községet, bombatalálatok érték a házakat, kifosztva, élelem nélkül, rettegve várták a másnapot az itthon maradottak. Bicskéről kitelepítették a lakosságot. Imre Ernőt még a háború előtt meghívták Hollandiába, sok magyar gyermekkel egyetemben, feltáplálni, segíteni a reformátusok szervezésében. Ő magával tudott vinni tíz csabdi gyermeket az országos csoporttal, megtanult hollandul, szószékről prédikált, s külön perselybe gyűjtöttek a magyaroknak adományt. A pénzt persze már nem tudták hazahozni, s bár a hollandok marasztották, a lelkész felesége és elsőszülött gyermeke is vele volt a biztonságban, 1948-ban mégis hazatért! A kommunista hatalomátvétel és fokozódó egyházellenesség idején hazáját szolgálta, segítette a falut, fogadott tárgyi és ruhaadományokat, s 1950-ben újraszentelték a felújított csabdi templomot. Imre nagytiszteletű urat váltotta az egyházközség élén Orbán József, akinek András fia az akkori évekről szintúgy nagy szeretettel mesélt az ünnepségen. A falu óriási erőfeszítéssel építette újjá lerombolt házait, sokan elköltöztek ugyan, a lelkészcsaládnak is évekig kenyérgondjai voltak, a pap fizetést sem mindig kapott, de az összetartó közösség talpon maradt. A ma népszerű település fiataljai el sem tudják képzelni ezt a pedig nem is túl messzi nyomorúságot, nagyszüleik küzdelmeit.

A lelkészek neveit megörökítő fatábla leleplezését követően szólt a hálatelt ének, az öt lelkész hangja betöltötte a varázslatos akusztikájú templomot, amely véletlenül sikerült volna ily tökéletesre a nehéz időkben? Szólt a megmenekedett százéves harang, s a következő száz esztendő elkezdődött.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu