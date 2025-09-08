59 perce
Századik születésnapját ünnepelte Nagy Pálné Annus néni! (Galéria, videó)
Szeptember 6-án ünnepelte családja körében századik születésnapját Nagy Pálné Annus néni, akit hétfőn a város nevében Cser-Palkovics András polgármester és Östör Annamária önkormányzati képviselő köszöntött. Száz év ünnepe!
Fotó: NAGY NORBERT
A hosszú élet, száz év titkáról kérdezve Annus néni mosolyogva mesélt a szerető családjáról és a hitben töltött mindennapokról, amelyek szerinte elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki megérje ezt a szép kort. Az ünnepi asztal mellett szelíd, meleg mosollyal fogadta a vendégeket. A ház, ahol generációk élnek együtt, tele van évszázados bölcsességgel és családi szeretettel. Annus néni élete sem volt mentes a kihívásoktól: gyermekként mezőhéki iskolába járt, egy időben cselédként dolgozott, majd a Tisza Cipőgyár kertészetében helyezkedett el. Első férje korán elhunyt, de később Nagy Pál oldalán új családot alapított, és két gyermek édesanyja lett.
Száz év titka!
Gyermekei és unokái mellett nagy szerepet kap az életében a dédunokák szeretete, akik minden napját szebbé teszik. Különleges szokásáról is mesélt: minden reggel tejeskávéval indítja a napot, és bár ezt a hosszú élet titkának nevezte egy kis mosollyal, szerényen hozzáfűzte, hogy száz évet nem mindenki kap ajándékba a teremtőtől.
Az ünnepség egyik megható pillanata volt, amikor a polgármester szelíd jókívánságára, miszerint „jövőre is találkozunk” Annus néni egyszerűen csak annyit válaszolt: „Ha Isten is úgy akarja.” Ez a mondat mindent elmond az ő mély hitéből és alázatából.
A köszöntés keretében Annus néni ajándékcsomagot és a miniszterelnök által aláírt emléklapot vehetett át, amely a város megbecsülését és szeretetét jelképezi és aminek a szövegét a polgármester olvasta fel az ünnepeltnek! Isten éltesse Annus nénit további egészségben és boldogságban!
(Galéria a képre kattintva)
Nagy Pálné Annus néni századik születésnapjaFotók: Nagy Norbert / FMH