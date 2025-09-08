Századik születésnapját ünnepelte Nagy Pálné Annus néni! (Galéria, videó)

A hosszú élet, száz év titkáról kérdezve Annus néni mosolyogva mesélt a szerető családjáról és a hitben töltött mindennapokról, amelyek szerinte elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki megérje ezt a szép kort. Az ünnepi asztal mellett szelíd, meleg mosollyal fogadta a vendégeket. A ház, ahol generációk élnek együtt, tele van évszázados bölcsességgel és családi szeretettel. Annus néni élete sem volt mentes a kihívásoktól: gyermekként mezőhéki iskolába járt, egy időben cselédként dolgozott, majd a Tisza Cipőgyár kertészetében helyezkedett el. Első férje korán elhunyt, de később Nagy Pál oldalán új családot alapított, és két gyermek édesanyja lett.

Száz év egy pillanata a fényképen! Fotó: NAGY NORBERT

Száz év titka!

Gyermekei és unokái mellett nagy szerepet kap az életében a dédunokák szeretete, akik minden napját szebbé teszik. Különleges szokásáról is mesélt: minden reggel tejeskávéval indítja a napot, és bár ezt a hosszú élet titkának nevezte egy kis mosollyal, szerényen hozzáfűzte, hogy száz évet nem mindenki kap ajándékba a teremtőtől.

Az ünnepség egyik megható pillanata volt, amikor a polgármester szelíd jókívánságára, miszerint „jövőre is találkozunk” Annus néni egyszerűen csak annyit válaszolt: „Ha Isten is úgy akarja.” Ez a mondat mindent elmond az ő mély hitéből és alázatából.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A köszöntés keretében Annus néni ajándékcsomagot és a miniszterelnök által aláírt emléklapot vehetett át, amely a város megbecsülését és szeretetét jelképezi és aminek a szövegét a polgármester olvasta fel az ünnepeltnek! Isten éltesse Annus nénit további egészségben és boldogságban!

(Galéria a képre kattintva)