Szarvastámadás áldozata lett az állatvédő, vagy sem?
Sokakat megdöbbentett egy felkapott hír, amely arról szól: egy egészen békésnek ismert vad sérüléseket okoz egy embernek. A Dél-Fejérben történt szarvastámadásról megkérdeztünk egy szakértőt, arról érdeklődve, mi állhat a különös eset hátterében. A vadász válaszából sok minden más megvilágításba kerül.
Egy szarvastámadás híre járta be a sajtót, bemutatva a különös esetet, ahol sérüléseket okoz egy utcán sétáló vad. Az eset kapcsán ahhoz a szakértőhöz fordultunk, aki máskor is megválaszolta a vadakkal, vadászattal kapcsolatos, vitás kérdéseket. A feltett kérdés természetesen az volt, hogy mennyire jellemző ez, illetve hogy milyen okok lehetnek egy szarvastámadás hátterében?
Mégsem szarvastámadás volt?
– Ez egyáltalán nem jellemző. Olyan balesetek történnek néha, hogy mondjuk egy társas vadászaton vannak szarvasok is az adott területrészen, ahol történik mondjuk egy fácánozás a nádasban, vagy bokros, sűrűbb részen, és a vadváltón menekülő szarvas elüti az embert, aki az útjában áll, mert nem veszi észre, vagy mert annyira riadt. De ezek sosem szándékos támadások. A szarvas nem olyan, mint mondjuk egy medve, ami nekimegy az embernek. Szerintem itt, Mezőfalván sem ez történt. Ez a szarvas bőgicsélve ment az utcán, és a hozzá lépő, jó szándékú férfi úgy gondolta, hogy kivezeti a szarvast, de nem sikerült neki. Szerintem ez nem szarvastámadás volt, ez teljesen félremagyarázás – mondja a szakértő, akinek azt a kérdést is feltettük, hogy egyáltalán hogyan kerül egy szarvas lakott területre, hiszen ez egy rendkívül óvatos vadfajta.
Valószínűleg háznál tartott jószág volt
– Igen, a szarvas egy nagyon óvatos vadfaj. Ezen a szarvason semmiféle külsérelmi nyom nem volt, nem tűnt betegnek, nem látszott leromlottnak, és nyilván itt van a szarvasbőgés, így ilyenkor megváltozik a viselkedésük és egészen érdekes dolgokat képesek megcsinálni, de akkor sem támadnak emberre. Ebben az esetben nagy valószínűséggel az történt, hogy ez a szarvas szerintem egy háznál tartott jószág volt, a környékről, vagy akár Tolna megyéből indult el, mert dolgoznak benne a hormonok, és gondolta, ha már itt a bőgés, hát ő is keres magának valakit, így került a lakott területre. Nem tudom, de valószínűleg azért nem félt a faluban, és nem félt a kutyától és a lovaktól sem, mert egy kertben tartották, így hozzá volt szokva az emberi környezethez. Érdemes megfigyelni, hogy amikor hajtani kezdik, éppen a település felé indul, nem az erdőbe – mondja a vadászatra jogosult.
Nincs esélyünk ellenük
Kérdés, hogyan lenne szakszerű, mit lehet tenni egy ilyen hatalmas és erős állattal? Hogyan lehet szakszerűen a jó irányba terelni veszély nélkül? S van-e esélye az embernek a vad ellen?
– Az eset elemzésekor elhangzott az a vélemény is, hogy egy vödör kukoricával a világ végére is el lehetett volna csalni ezt a jószágot, annyira nem zavarta őt az emberi környezet. Arra a kérdésre, hogy milyen esélyekkel veszi fel valaki a harcot egy több mázsás bikával, azt tudom mondani, hogy egy 20 kilós őzzel is nehéz megküzdeni, nemhogy egy ekkora állattal, hiszen egészen más az izomzatuk, és akkor még ott van az a tényező, hogy bőgés idején a szarvasbika fel is van spannolva. Persze van több példa is arra, hogy halálos balesetet okozott egy szarvasbika, de ez ugyanannyira gyakori, mint az őzek esetében. Olyan szomorú eset volt, hogy egy bak ágyékon szúrt egy menstruációs időszakban lévő nőt, aki elvérzett, de ez baleset, nem támadás. Nem tesz olyat sem őz, sem szarvas, mint mondjuk egy támadó, sebzett kafferbivaly, amely bosszúálló módon tapossa le az őt bántót: akkor a földbe döngöli és meghempergeti – magyarázza a vadász.
Már több helyen is hallani a bőgést
Még csak pár nap telt el az őszből, de sokan már napok óta hallják a szarvasbőgést. Meg is kérdeztük, hogy ez nem túl korai-e.
– Augusztusban szokott kezdődni a dolog, így itt, Fejérben is van már előbőgés, amit aztán a rendes- és a főbőgés követ. Az, hogy mikor kezdik, attól is függ, hol tartjuk a megfigyelést. A bőgés ideje országon belül is változik. Mór környékén szeptember 8. körül indul el igazán, és minél délebbre mész, annál előbb történik a szarvasbőgés. Baranya déli részén viszonylag korán, akár már szeptember 5-e fele elkezdődik a kérdéses időszak, Zalában és Somogyban később, úgy szeptember 15. és 20. között. Az Északi-középhegységben élő szarvasok két héttel is kezdhetnek később, mint mondjuk a somogyiak – mondta a vadász.