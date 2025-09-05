Szarvastámadás áldozata lett az állatvédő, vagy sem?

Egy szarvastámadás híre járta be a sajtót, bemutatva a különös esetet, ahol sérüléseket okoz egy utcán sétáló vad. Az eset kapcsán ahhoz a szakértőhöz fordultunk, aki máskor is megválaszolta a vadakkal, vadászattal kapcsolatos, vitás kérdéseket. A feltett kérdés természetesen az volt, hogy mennyire jellemző ez, illetve hogy milyen okok lehetnek egy szarvastámadás hátterében?

Elképzelhető, hogy egy háznál tartott jószág volt a szarvastámadás elkövetője Fotó: Horváth László

Mégsem szarvastámadás volt?

– Ez egyáltalán nem jellemző. Olyan balesetek történnek néha, hogy mondjuk egy társas vadászaton vannak szarvasok is az adott területrészen, ahol történik mondjuk egy fácánozás a nádasban, vagy bokros, sűrűbb részen, és a vadváltón menekülő szarvas elüti az embert, aki az útjában áll, mert nem veszi észre, vagy mert annyira riadt. De ezek sosem szándékos támadások. A szarvas nem olyan, mint mondjuk egy medve, ami nekimegy az embernek. Szerintem itt, Mezőfalván sem ez történt. Ez a szarvas bőgicsélve ment az utcán, és a hozzá lépő, jó szándékú férfi úgy gondolta, hogy kivezeti a szarvast, de nem sikerült neki. Szerintem ez nem szarvastámadás volt, ez teljesen félremagyarázás – mondja a szakértő, akinek azt a kérdést is feltettük, hogy egyáltalán hogyan kerül egy szarvas lakott területre, hiszen ez egy rendkívül óvatos vadfajta.

Valószínűleg háznál tartott jószág volt

– Igen, a szarvas egy nagyon óvatos vadfaj. Ezen a szarvason semmiféle külsérelmi nyom nem volt, nem tűnt betegnek, nem látszott leromlottnak, és nyilván itt van a szarvasbőgés, így ilyenkor megváltozik a viselkedésük és egészen érdekes dolgokat képesek megcsinálni, de akkor sem támadnak emberre. Ebben az esetben nagy valószínűséggel az történt, hogy ez a szarvas szerintem egy háznál tartott jószág volt, a környékről, vagy akár Tolna megyéből indult el, mert dolgoznak benne a hormonok, és gondolta, ha már itt a bőgés, hát ő is keres magának valakit, így került a lakott területre. Nem tudom, de valószínűleg azért nem félt a faluban, és nem félt a kutyától és a lovaktól sem, mert egy kertben tartották, így hozzá volt szokva az emberi környezethez. Érdemes megfigyelni, hogy amikor hajtani kezdik, éppen a település felé indul, nem az erdőbe – mondja a vadászatra jogosult.