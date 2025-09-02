szeptember 2., kedd

Dráma a kukoricásban

4 órája

Borzalom: emberre támadt a szarvas Fejérben (videóval)

Címkék#Mezőfalván#vadtámadás#drámai felvétel#szarvas

Hétköznapi reggelből lett drámai pillanat, amikor a szarvas hirtelen emberre támadt. A szarvastámadás ritka esetnek számít, ezért a történet nagy riadalmat keltett.

Feol.hu

Mezőfalván kedden reggel egy megriadt szarvas rátámadt arra a férfira, aki éppen terelni próbálta az állatot — írta meg a duol.hu. A férfi megsérült a szarvastámadásban, a helyszínre vadászokat hívtak segítségül. A megvadult állat közel másfél órán át kóborolt, míg végül a faluszéli üzem melletti kukoricásban sikerült elejteni. Három lövés kellett, mire a megvadult állatot elejtették, így fejeződött be az üldözés.

szarvastámadás
A szarvastámadás drámai története három lövéssel zárult le a kukoricás szélén
Fotó: Horváth László

A szarvastámadás helyszínén vadászok intézkedtek

Az esetről készült videót ide kattintva tekintheti meg!

Kutyatámadás Mezőfalván

Nem ez volt az első alkalom, hogy állattámadás tartotta félelemben a környék lakóit. A közelmúltban számoltunk be arról, hogy egy vérszomjas kutya rontott rá emberekre és állatokra Mezőfalva zártkerti részében, komoly riadalmat keltve. Volt, aki vasvillával próbálta megóvni jószágait a fenevadtól, miközben a rendőrség és a hatóságok is vizsgálták az ügyet. A kutya befogása akkor nem sikerült, gazdájának kiléte pedig ismeretlen maradt.

Soma kutyatámadás áldozata lett

A bodajki család szeretett lovát, Somát kutyatámadás érte, bár voltak, akik inkább aranysakálokra gyanakodtak – számoltunk be a felkavaró esetről. A veszteség feldolgozhatatlan, hiszen Soma nemcsak egy ló volt, hanem a falu közösségének része. 

Betelt a pohár a kutyatámadások után

Móron is kutyatámadás borzolta a kedélyeket, ezúttal egy nagytestű eb ugrott ki a kerítésen, több sérülést okozva egy nőnek. Bár az áldozat nem tett feljelentést, a helyiek szerint betelt a pohár, és felelősségre vonást követeltek. Az ügy rámutatott arra is, sokan bizonytalanok, hova fordulhatnak hasonló esetben, ezért a jegyző tisztázta a jogi és hatósági eljárásrendeket. Súlyosabb következmények esetén a gazda akár bírságra, állattartástól való eltiltásra is számíthat.

Vad okozta a sérüléseket, többen kórházba kerültek

Hónapokon át tartotta rettegésben a falubelieket egy elvadult őzbak, amely a nyílt utcán támadt járókelőkre, biciklisekre és kutyasétáltatókra is. Többen megsérültek, kórházba kerültek. Az eset azért is egyedi, mert a vad feltehetően háznál nevelkedett, majd amikor ivaréretté vált, gazdája egyszerűen szabadon engedhette — számoltunk be a történtekről.

 

