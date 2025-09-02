Borzalom: emberre támadt a szarvas Fejérben (videóval)

Mezőfalván kedden reggel egy megriadt szarvas rátámadt arra a férfira, aki éppen terelni próbálta az állatot — írta meg a duol.hu. A férfi megsérült a szarvastámadásban, a helyszínre vadászokat hívtak segítségül. A megvadult állat közel másfél órán át kóborolt, míg végül a faluszéli üzem melletti kukoricásban sikerült elejteni. Három lövés kellett, mire a megvadult állatot elejtették, így fejeződött be az üldözés.

A szarvastámadás drámai története három lövéssel zárult le a kukoricás szélén

Fotó: Horváth László

A szarvastámadás helyszínén vadászok intézkedtek

Kutyatámadás Mezőfalván

Nem ez volt az első alkalom, hogy állattámadás tartotta félelemben a környék lakóit. A közelmúltban számoltunk be arról, hogy egy vérszomjas kutya rontott rá emberekre és állatokra Mezőfalva zártkerti részében, komoly riadalmat keltve. Volt, aki vasvillával próbálta megóvni jószágait a fenevadtól, miközben a rendőrség és a hatóságok is vizsgálták az ügyet. A kutya befogása akkor nem sikerült, gazdájának kiléte pedig ismeretlen maradt.