Borzalom: emberre támadt a szarvas Fejérben (videóval)
Hétköznapi reggelből lett drámai pillanat, amikor a szarvas hirtelen emberre támadt. A szarvastámadás ritka esetnek számít, ezért a történet nagy riadalmat keltett.
Mezőfalván kedden reggel egy megriadt szarvas rátámadt arra a férfira, aki éppen terelni próbálta az állatot — írta meg a duol.hu. A férfi megsérült a szarvastámadásban, a helyszínre vadászokat hívtak segítségül. A megvadult állat közel másfél órán át kóborolt, míg végül a faluszéli üzem melletti kukoricásban sikerült elejteni. Három lövés kellett, mire a megvadult állatot elejtették, így fejeződött be az üldözés.
A szarvastámadás helyszínén vadászok intézkedtek
Az esetről készült videót ide kattintva tekintheti meg!
Kutyatámadás Mezőfalván
Nem ez volt az első alkalom, hogy állattámadás tartotta félelemben a környék lakóit. A közelmúltban számoltunk be arról, hogy egy vérszomjas kutya rontott rá emberekre és állatokra Mezőfalva zártkerti részében, komoly riadalmat keltve. Volt, aki vasvillával próbálta megóvni jószágait a fenevadtól, miközben a rendőrség és a hatóságok is vizsgálták az ügyet. A kutya befogása akkor nem sikerült, gazdájának kiléte pedig ismeretlen maradt.
Vérengző fenevad tartja rettegésben a település lakóit
Soma kutyatámadás áldozata lett
A bodajki család szeretett lovát, Somát kutyatámadás érte, bár voltak, akik inkább aranysakálokra gyanakodtak – számoltunk be a felkavaró esetről. A veszteség feldolgozhatatlan, hiszen Soma nemcsak egy ló volt, hanem a falu közösségének része.
Kutyatámadás áldozata lett a család, a közösség barátja: Soma
Betelt a pohár a kutyatámadások után
Móron is kutyatámadás borzolta a kedélyeket, ezúttal egy nagytestű eb ugrott ki a kerítésen, több sérülést okozva egy nőnek. Bár az áldozat nem tett feljelentést, a helyiek szerint betelt a pohár, és felelősségre vonást követeltek. Az ügy rámutatott arra is, sokan bizonytalanok, hova fordulhatnak hasonló esetben, ezért a jegyző tisztázta a jogi és hatósági eljárásrendeket. Súlyosabb következmények esetén a gazda akár bírságra, állattartástól való eltiltásra is számíthat.
Betelt a pohár a kutyatámadások áldozatainál Móron
Vad okozta a sérüléseket, többen kórházba kerültek
Hónapokon át tartotta rettegésben a falubelieket egy elvadult őzbak, amely a nyílt utcán támadt járókelőkre, biciklisekre és kutyasétáltatókra is. Többen megsérültek, kórházba kerültek. Az eset azért is egyedi, mert a vad feltehetően háznál nevelkedett, majd amikor ivaréretté vált, gazdája egyszerűen szabadon engedhette — számoltunk be a történtekről.