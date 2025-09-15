szeptember 15., hétfő

Őszi kirándulás

15 perce

Szarvasbőgés a Vértesben: léleknyugtató fotókon az őszi természet (galéria)

Címkék#ősz#vérteserdő#szarvas

Odakinn még sötét van, de már csörög az ébresztőóra, jelzi, hogy itt az ideje elindulni, hiszen a természet nem vár. Ő csak felkel, nyáron előbb, télen később, de egyet sosem felejt. Adni, adni és adni.

Déri Brenda

Csákberényen, a Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum mellől indul az a tanösvény, mely a hegygerincen húzódik és olyan különleges kilátópontokhoz vezet el, melyekről lélegzetelállító látvány fogadja a túrázókat. A szerencsések akár még a szarvasbőgésnek is fültanúi lehetnek.

szarvasbőgés
Fiatal szarvas bika igyekszik az erdő sűrűjében a kamera kíváncsi tekintete elől. Nagy a mozgás szarvasbőgés idején.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A képek az elmúlt napokban készültek a reggeli órákban és jól visszaadják, hogy néha miért is érdemes az embernek a természettel együtt kelni. Az erdőt ily korán látogatók közvetlen közelségből csodálhatják a természetet és annak állat- és növényvilágát, amely ilyenkor mutatja csak igazán meg magát a fürkésző szemeknek. 

Őszi kirándulás Fejérben

Fotók: Fehér Gábor

Szarvasbőgés, az élmény, amit sosem felejt

A látvány mellett már önmagukban a hangok is képesek hidegrázós élményeket okozni. Lévén, hogy éppen most van a csúcson a szarvasok párzási ideje, az erdő az ő bőgésüktől hangos. 

Az úgynevezett nászidőszak során a szarvas bikák hangos bőgésükkel hívják fel magukra a szarvas tehén figyelmét. Persze nem mindegyikük profi a csábításban, a fiatalabb bikák hangját még a laikusok is megkülönböztethetik. Bőgésük bizonytalanabb, összeszedetlenebb és nem olyan erőteljes. De azért próbálkoznak, mert tudják, hogy a kitartás és a türelem végül kifizetődik.

 

