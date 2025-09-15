Szarvasbőgés a Vértesben: léleknyugtató fotókon az őszi természet (galéria)

Csákberényen, a Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum mellől indul az a tanösvény, mely a hegygerincen húzódik és olyan különleges kilátópontokhoz vezet el, melyekről lélegzetelállító látvány fogadja a túrázókat. A szerencsések akár még a szarvasbőgésnek is fültanúi lehetnek.

Fiatal szarvas bika igyekszik az erdő sűrűjében a kamera kíváncsi tekintete elől. Nagy a mozgás szarvasbőgés idején.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A képek az elmúlt napokban készültek a reggeli órákban és jól visszaadják, hogy néha miért is érdemes az embernek a természettel együtt kelni. Az erdőt ily korán látogatók közvetlen közelségből csodálhatják a természetet és annak állat- és növényvilágát, amely ilyenkor mutatja csak igazán meg magát a fürkésző szemeknek.