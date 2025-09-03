Emberre támadt az agresszív szarvas Fejérben

Szarvas kiterelési művelet

Pethes Bálint állatvédő és madármentő a szarvas kiterelési művelete közben komoly sérüléseket szenvedett. Kórházban ápolják. Mint kiderült: A vadászok megkezdték az állat becserkészését. Nem volt egyszerű a feladat, hiszen először a lakott területtől kellett elhajtani az állatot. Ebben viszont ritkán volt partner a szarvas. Többször is visszafordult a faluszéli kertek végei felé. Volt, hogy egy-két kutyával is összeakaszkodott, de többségében békésen kirándult.

A vadnak a kilövés után megadták a szokásos vadász tisztelgést. A szarvas a helyi gazdákból álló vadásztársaságot gazdagítja.

Végül a további lehetséges támadások elkerülése érdekében az állatot Rabi Károly ejtette el. Az akció után elmondta, ez volt élete első ilyen nagy vadja, ezért számára is izgalmas az eset.

