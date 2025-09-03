2 órája
Emberre támadt az agresszív szarvas Fejérben
Több cikk is megjelent társlapunk, a duol.hu oldalán egy szarvasról, amely veszélyt jelentett a helyiekre, és agresszíven viselkedett az emberekkel szemben. Szarvas kilövés Mezőfalván!
Ahogy arról tegnap beszámoltunk, vadászok terítették le az emberre támadó állatot, ami érthetetlen okokból, kimondottan agresszíven viselkedett. A szarvas szinte egy egész napon keresztül pánikhangulatban tartotta Mezőfalva lakóit.
Borzalom: emberre támadt a szarvas Fejérben (videóval)
Szarvas kiterelési művelet
Pethes Bálint állatvédő és madármentő a szarvas kiterelési művelete közben komoly sérüléseket szenvedett. Kórházban ápolják. Mint kiderült: A vadászok megkezdték az állat becserkészését. Nem volt egyszerű a feladat, hiszen először a lakott területtől kellett elhajtani az állatot. Ebben viszont ritkán volt partner a szarvas. Többször is visszafordult a faluszéli kertek végei felé. Volt, hogy egy-két kutyával is összeakaszkodott, de többségében békésen kirándult.
A vadnak a kilövés után megadták a szokásos vadász tisztelgést. A szarvas a helyi gazdákból álló vadásztársaságot gazdagítja.
Végül a további lehetséges támadások elkerülése érdekében az állatot Rabi Károly ejtette el. Az akció után elmondta, ez volt élete első ilyen nagy vadja, ezért számára is izgalmas az eset.
