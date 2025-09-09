Egy élő példakép: négyszeres olimpia bajnok Fehérváron (galéria)

A székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány legfontosabb célja az volt, hogy az 1952-es Helsinki Olimpia világhírű magyar hőseinek örök emléket állítson, ezért avatták fel 2022 októberében Melocco Miklós Kossuth- és Corvin-lánc díjas szobrászművész alkotását az Olimpiai Parkban. Azóta maga a tett, az 1952-es olimpián való utolérhetetlen magyar szereplés is elismerést kapott és a Magyar Örökség-díj kitüntetettjei között szerepel. Az alapítvány az emlékmű közvetlen szomszédságában szoborparkot kíván létrehozni, az alkotások hiánypótló módon elsősorban azokat az olimpiai játékokon aranyérmet szerzett sportolókat ábrázolják majd, akik magyarként más országok színeiben versenyeztek és lettek olimpiai bajnokok. Ennek első darabja Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnokot ábrázolja, amelynek ünnepélyes avatását szeptember 9-én, kedden rendezték meg. A képzőművészeti alkotások elkészítésének minden költségét magára vállalta az alapítvány, majd azokat Székesfehérvár városának ajándékozza.

A szoborpark alkotása Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnokot ábrázolja

Fotó: Szabó Zsolt

Az ünneplők Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondóval együtt énekelték el a Himnuszt, majd Kű Lajos elöljáróban arra kérte az ünnepség résztvevőit, hogy közösen emlékezzenek az elhunyt Kásler Miklós professzorra, aki nagyívű életművében még arra is talált időt és alkalmat, hogy segítse az Aranycsapat Alapítvány tevékenységét. Majd az egykori nagyszerű futballista a tőle megszokott szenvedéllyel az ünnepeltről beszélt. Felidézte: az erdélyi születésű Szabó Katalin tornász 1984-ben négy arany- és egy ezüstéremmel a nyakában térhetett haza Los Angelesből. A döntők során nyert talajon, gerendán, ugrásban, ráadásul csapatban is felért a csúcsra. Bár még rengeteg szép sikert érhetett volna el, a román politika beleszólt a pályafutásába, egyre kevesebb alkalommal hagyták indulni. Szabó Katalin, a tornasport királynője ezek után Franciaországba távozott, jelenleg is ott él férjével, miközben két gyermeke már önálló pályafutást kezdett más országokban.

Oláh Tibor várpalotai hagyományőrző puskalövéssel köszöntötte az avatás résztvevőit, majd Bobory Zoltán költő, lokálpatrióta mondta el versét. Meghallgatta őt a város képviseletében Horváth Miklós Csaba alpolgármester, a Videoton legendái közül Németh János és Tiber László, aztán a legfontosabb támogatók egyike, Kövesdi Péter, valamint ifjabb Papp László, a világhírű ökölvívó fia, Kásás Zoltán világbajnok vízilabdázó, Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar tagjainak egyike és sokan mások. Az alkotás leleplezése után Szabó Katalin a meghatottságtól elcsukló hangon mondott köszönetet Kű Lajosnak és azoknak, akik méltónak találták arra, hogy szobra állhasson az Olimpiai Parkban.