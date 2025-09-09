2 órája
Egy élő példakép: négyszeres olimpia bajnok Fehérváron (galéria)
„Királynő a királyok városában!” E szavakkal köszöntötte kedden délelőtt a székesfehérvári Olimpiai Parkban Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke a Franciaországból érkezett Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnok tornászt és a róla készült szobor avatási ünnepségére összegyűlt sportbarátokat, művészeket, lokálpatriótákat, egykori nagynevű sportolókat. Még a Felvidékről is eljöttek tisztelgő vendégek.
Spányi Antal, Szabó Katalin, Kű Lajos és Túri Török Tibor
Fotó: Szabó Zsolt
A székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány legfontosabb célja az volt, hogy az 1952-es Helsinki Olimpia világhírű magyar hőseinek örök emléket állítson, ezért avatták fel 2022 októberében Melocco Miklós Kossuth- és Corvin-lánc díjas szobrászművész alkotását az Olimpiai Parkban. Azóta maga a tett, az 1952-es olimpián való utolérhetetlen magyar szereplés is elismerést kapott és a Magyar Örökség-díj kitüntetettjei között szerepel. Az alapítvány az emlékmű közvetlen szomszédságában szoborparkot kíván létrehozni, az alkotások hiánypótló módon elsősorban azokat az olimpiai játékokon aranyérmet szerzett sportolókat ábrázolják majd, akik magyarként más országok színeiben versenyeztek és lettek olimpiai bajnokok. Ennek első darabja Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnokot ábrázolja, amelynek ünnepélyes avatását szeptember 9-én, kedden rendezték meg. A képzőművészeti alkotások elkészítésének minden költségét magára vállalta az alapítvány, majd azokat Székesfehérvár városának ajándékozza.
Az ünneplők Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondóval együtt énekelték el a Himnuszt, majd Kű Lajos elöljáróban arra kérte az ünnepség résztvevőit, hogy közösen emlékezzenek az elhunyt Kásler Miklós professzorra, aki nagyívű életművében még arra is talált időt és alkalmat, hogy segítse az Aranycsapat Alapítvány tevékenységét. Majd az egykori nagyszerű futballista a tőle megszokott szenvedéllyel az ünnepeltről beszélt. Felidézte: az erdélyi születésű Szabó Katalin tornász 1984-ben négy arany- és egy ezüstéremmel a nyakában térhetett haza Los Angelesből. A döntők során nyert talajon, gerendán, ugrásban, ráadásul csapatban is felért a csúcsra. Bár még rengeteg szép sikert érhetett volna el, a román politika beleszólt a pályafutásába, egyre kevesebb alkalommal hagyták indulni. Szabó Katalin, a tornasport királynője ezek után Franciaországba távozott, jelenleg is ott él férjével, miközben két gyermeke már önálló pályafutást kezdett más országokban.
Oláh Tibor várpalotai hagyományőrző puskalövéssel köszöntötte az avatás résztvevőit, majd Bobory Zoltán költő, lokálpatrióta mondta el versét. Meghallgatta őt a város képviseletében Horváth Miklós Csaba alpolgármester, a Videoton legendái közül Németh János és Tiber László, aztán a legfontosabb támogatók egyike, Kövesdi Péter, valamint ifjabb Papp László, a világhírű ökölvívó fia, Kásás Zoltán világbajnok vízilabdázó, Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar tagjainak egyike és sokan mások. Az alkotás leleplezése után Szabó Katalin a meghatottságtól elcsukló hangon mondott köszönetet Kű Lajosnak és azoknak, akik méltónak találták arra, hogy szobra állhasson az Olimpiai Parkban.
– Nem találok szavakat. Amikor Lajos először értesített az elhatározásról, el sem hittem, hogy ez igaz lehet, azt hittem, ez valami tévedés. Nekem a torna a mindenem volt, soha nem elégedtem meg a gyengébb eredménnyel, egy harmadik hellyel, mindig az aranyérem megszerzésére törekedtem. Édesanyám azt mondta: mindent, amit csinálok, csináljam tökéletesen! Mutassam meg, hogy ki vagyok! Biztos, hogy most is rám néz odafentről.
Az alkotó, a Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett, Podmaniczky, Pro urbe és Pro cultura díjas Túri Török Tibor szobrászművész azt mondta, negyven év felett mindenki arcán ott van minden jó, és minden rossz. Számára kihívás volt lélekben közeledni Szabó Katalin személyiségéhez, ez a folyamat pedig izgalmas munkát eredményezett. A szobrot Spányi Antal megyés püspök szentelte fel, majd imát mondott a megjelentekért.
Szabó Katalin szobrának felavatása az Olimpiai ParkbanFotók: Szabó Zsolt
– Fontos megmutatnunk, hogy vannak közöttünk igazi hősök, nagyszerű személyiségek, példaképek, olyanok, akiket nem felejthetünk el – mondta a megyés főpásztor. – Ha megtennénk, semmivé, földönfutókká válnánk a saját hazánkban. Hallhattuk, hogy amit csinálunk, azt tegyük tökéletesen, a tőlünk telhető legjobb módon. Mert ezzel tartozunk a hazánknak, a nemzetünknek, önmagunknak. Ha így teszünk, akkor nem kell féltenünk a jövőt, nem kell félnünk a holnaptól. Amikor majd ismét meglátogatjuk ezt az emlékművet és ezt a szobrot, ezt nem szabad elfelejtenünk. Ma olyan világban élünk, amikor könnyen terjed a hazugság, éppen ezért ki kell állnunk az igazságért, és ebben legyünk harcosok!
Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornász, a Magyar Torna Szövetség elnöke szavaival csodálatra méltónak nevezte Szabó Katalin teljesítményét. Felidézte, hogy Los Angelesben nem lehettek ott Magyarország sportolói, mégis volt egy magyar, akire mindannyian büszkék lehetünk. A székesfehérvári gyökerű Maracskó Tibor világbajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes öttusázó, egykori vasváris gimnazista – aki éppen kedden ünnepelte 77. születésnapját –, arra hívta fel a figyelmet, mennyire örülni kell azoknak a seregélyesi és székesfehérvári diákoknak, fiataloknak, akik eljöttek az ünnepségre, hiszen ők jelentik a jövőt!
FŐHAJTÁS
ÓDA VAGY TE SPORT –
Coubertin
Itt lakunk a soktornyú városban.
Már értjük a toronyfantáziát,
az egymás mellett ismételt
égbenyújtózás logikáját.
Ezért is szeretjük ezt a várost.
Bár van, hogy próbára tesz minket,
de fölöttünk aranylanak a toronygombok,
talpunk alatt, egész nemzeti sorsunk.
Büszkék lehetünk történelmünkre,
az azt formázó istenadta elődeinkre,
mindarra, amit követni kötelességünk,
és azt átadni az utánunk következőknek.
Tudunk-e, hálásak lenni királyainknak,
az Aranybullát reánk hagyóknak,
tudunk- e imádságos köszönetet mondani
a harcukért, hogy mégis, mégis élünk?
És képesek vagyunk- e fölfedezni,
korok mindennapos hőseit, tetteiket,
akiknek trónusa előtt fejet és térdet
hajthatunk, saját lelkünk épületéért?
Van már „templomunk! Ami példa,
és zarándokhelye mindazoknak, akik
nem fegyveres harcban, de nemes
küzdelemben lettek „hősök, bajnokok”.
Dicsőség nékik! Helsinki hőseinek,
és ennek az emlékműnek szellemében
mindazoknak, akik hozzájuk méltóan
szolgáltak, az élet bármely területén.
Büszkén szolgálták a nemzetet szívükben,
bárhova is rendelte őket a Jóisten
és Boldogasszony anyánk, vigasztalónk.
Aki fogja büszkeségünk, Szabó Katalin kezét is
– örök időkre
Bobory Zoltán