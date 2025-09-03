A tornasport királynője jön a királyok városába

A székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány és Kű Lajos legfontosabb célja az volt, hogy az 1952-es Helsinki Olimpia világhírű magyar hőseinek örök emléket állítson, ezért avatták fel 2022 októberében Melocco Miklós Kossuth- és Corvin-lánc díjas szobrászművész alkotását az Olimpiai Parkban. Azóta maga a tett, az 1952-es olimpián való utolérhetetlen magyar szereplés is elismerést kapott és azóta már a Magyar Örökség-díj kitüntetettjei között szerepel.

Szabó Katalin szobra már áll az Olimpiai Parkban, kedden megtörténik az avatás

Az Aranycsapat Alapítvány az emlékmű közvetlen szomszédságában szoborparkot kíván létrehozni, az alkotások hiánypótló módon elsősorban azokat az olimpiai játékokon aranyérmet szerzett sportolókat ábrázolják majd, akik magyarként más országok színeiben versenyeztek és lettek olimpiai bajnokok. Ennek első darabja Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnokot ábrázolja. A Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett, Podmaniczky, Pro urbe és Pro cultura díjas Túri Török Tibor szobrászművész alkotásának ünnepélyes avatását szeptember 9-én, kedden, 10 óra 30 perces kezdettel rendezik meg a Bregyó köz, illetve a Szedres dűlő melletti Olimpiai Parkban.



Az erdélyi születésű Szabó Katalin tornász 1984-ben esélyesként utazott volna a játékokra az oly sokszor elátkozott bojkott nélkül is, ám azzal együtt még nagyobb reményekkel készülhetett a versenyekre, és végül négy arany- és egy ezüstéremmel a nyakában térhetett haza Los Angelesből. A döntők során nyert talajon, gerendán, ugrásban, ráadásul csapatban is felért a csúcsra. Bár még rengeteg szép sikert érhetett volna el, a román politika beleszólt a pályafutásába, egyre kevesebb alkalommal hagyták indulni. Szabó Katalin, a tornasport királynője már hosszú ideje Franciaországban él, onnan érkezik az avatásra.



Túri Török Tibor alkotása lett az Olimpiai Emlékmű melletti szoborpark első eleme

Kiválóságok a Szabó Katalin-szobor avatásán

Az ünnepségre, a szobor megszentelésére várhatóan eljön majd a magyar közélet és a sport világának számos kiválósága, közöttük Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornász, a Magyar Torna Szövetség elnöke, az 1972-es müncheni olimpiai bronzérmes tornacsapat több tagja, Kelemen Márta, Kéry Anikó és Nagy Zsuzsanna (egyébként azon az olimpián lett ugyancsak ezüstérmes a futball válogatottal Kű Lajos). Együtt lesz velük Maracskó Tibor világbajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes öttusázó, Kásás Zoltán világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes vízilabdázó, eljönnek a Videoton labdarúgó legendák, és még sokan mások a múlt és a jelen kiválóságai közül. De a legjobban talán ismét a diákokat várják a szervezők, akik egy igazi példaképpel találkozhatnak majd Székesfehérváron.

