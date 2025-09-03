szeptember 3., szerda

Rendhagyó casting

1 órája

Színpadra lépnek a kerti törpék Székesfehérváron? Castingot hirdet a Szabad Színház!

Ki mondta, hogy csak emberek kaphatnak szerepet a színházban? A székesfehérvári Szabad Színház legújabb darabjához most nem színészeket, hanem kerti törpéket keres! Ha nálad is porosodik egy 45–80 centis kertőr a sufni mélyén, most itt a lehetőség, hogy reflektorfénybe kerüljön – és még színházjegyet is kapsz érte cserébe.

Feol.hu
Színpadra lépnek a kerti törpék Székesfehérváron? Castingot hirdet a Szabad Színház!

Forrás: Shutterstock

A Szabad Színház mindig is híres volt kreatív és kortárs ötleteiről, de ezúttal igazán különleges castingot hirdetett: „megunt, kiégett, megkeseredett vagy éppen örökölt” kerti törpéket várnak a színpadra. Nem díszletként, hanem valódi szereplőként!

Szabad Színház
A Szabad Színház különleges castingja kerti törpéknek
Forrás: shutterstock (illusztráció)

Kerti törpék új szerepben a Szabad Színház színpadán

Az ötlet nem vicc, hanem a legújabb kortárs darab szerzőjének álma. Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetőjének felhívásából kiderül ugyanis, hogy a kertek apró őrzői most színházi környezetben, igazi reflektorfényben mutathatják meg magukat. A jelentkezési feltétel mindössze annyi, hogy a törpe legalább 45, de legfeljebb 80 centi magas legyen. A kisebbek sajnos most nem férnek bele a produkció koncepciójába.

Akinél tehát lapul ilyen aprócska, de annál karakteresebb színészi alkat a kertben vagy a garázsban, most új életet adhat neki. A Szabad Színház hálája nem marad el: a felajánlóknak ajándék színházjeggyel kedveskednek.

 

