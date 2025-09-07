szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

15°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

46 perce

Sütiversennyel indult a piknik Kisfaludon

Címkék#piknik kisfalud#sütiverseny#program

Családi piknikre várták a városrészben élő családokat szombaton a Kisfaludi Közösségi Ház udvarában. Az egész délutánt felölelő ingyenes programkavalkádban süteményverseny, játékok, arcfestés, zenés-mesés színpadi műsor is helyet kapott.

Feol.hu
Sütiversennyel indult a piknik Kisfaludon

Forrás: ÖKK

Sütiversennyel indult a családi piknik Kisfaludon. A Damniczki Balázs cukrászmester és Salacz Máté Dávid, az SZKKK marketing munkatársa alkotta zsűri megkóstolta a gyömbéres-mákos, citrommázas püspökkenyeret, a Kapucíner-szeletet, a Gesztenyés máglyát, a Csokis álmot, a Maci kávéval készült tiramisut, a pisztáciás képviselőfánkot, a zserbót, a tükrös mézeskalácsot és az ősz színeiben tündöklő falevelek, kisróka és focilabda formában, házi sárgabarack lekvárral készült, fondantos linzert. És bár a versenyen induló sütemények mind nagyon ízletesek voltak, a küllemre és ízvilágra adott pontokat összevetve végül az első helyen a gyerekbarát tiramisu végzett, a második helyen a Csokis álom, a harmadik helyen a Kapucíner-szelet. 

Zajlik a kóstolás: vajon melyik sütemény lesz a befutó?
Forrás: ÖKK

„A közösségi ház udvarán különböző játékokkal várták a legkisebbeket. A vizes játszótéren kis vízierőműveket, gátakat építhettek, megfigyelhették, hogyan keletkezik az örvény és saját kezűleg hajthatták meg a vízimalom kerekeit. Voltak, akik csónakokat úsztattak, vagy éppen óriás szappanbuborékokat készítettek. A gyerekek egy akadálypályán kipróbálhatták ügyességüket, és kiderült, bizony nem is olyan egyszerű dolog a hordólovaglás. Akik igazán bátrak voltak, azok bekapcsolódtak a Batyu Színház előadásába, segítőnek szegődtek Hófehér és Rózsapiros mellé, és egy mesés utazás részeseivé váltak. A mese varázsa és a csodatevő arcfestő jóvoltából aztán az udvaron a délután folyamán egyre több rajzfilmhős, csodaszínű pillangó, tündér kelt életre és érezte jól magát a kisfaludi családi pikniken”– számolt be az ÖKK.

Mesevilág és bábok várták a kicsiket
Forrás: ÖKK

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu