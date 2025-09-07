Sütiversennyel indult a piknik Kisfaludon

Sütiversennyel indult a családi piknik Kisfaludon. A Damniczki Balázs cukrászmester és Salacz Máté Dávid, az SZKKK marketing munkatársa alkotta zsűri megkóstolta a gyömbéres-mákos, citrommázas püspökkenyeret, a Kapucíner-szeletet, a Gesztenyés máglyát, a Csokis álmot, a Maci kávéval készült tiramisut, a pisztáciás képviselőfánkot, a zserbót, a tükrös mézeskalácsot és az ősz színeiben tündöklő falevelek, kisróka és focilabda formában, házi sárgabarack lekvárral készült, fondantos linzert. És bár a versenyen induló sütemények mind nagyon ízletesek voltak, a küllemre és ízvilágra adott pontokat összevetve végül az első helyen a gyerekbarát tiramisu végzett, a második helyen a Csokis álom, a harmadik helyen a Kapucíner-szelet.

Zajlik a kóstolás: vajon melyik sütemény lesz a befutó?

Forrás: ÖKK

„A közösségi ház udvarán különböző játékokkal várták a legkisebbeket. A vizes játszótéren kis vízierőműveket, gátakat építhettek, megfigyelhették, hogyan keletkezik az örvény és saját kezűleg hajthatták meg a vízimalom kerekeit. Voltak, akik csónakokat úsztattak, vagy éppen óriás szappanbuborékokat készítettek. A gyerekek egy akadálypályán kipróbálhatták ügyességüket, és kiderült, bizony nem is olyan egyszerű dolog a hordólovaglás. Akik igazán bátrak voltak, azok bekapcsolódtak a Batyu Színház előadásába, segítőnek szegődtek Hófehér és Rózsapiros mellé, és egy mesés utazás részeseivé váltak. A mese varázsa és a csodatevő arcfestő jóvoltából aztán az udvaron a délután folyamán egyre több rajzfilmhős, csodaszínű pillangó, tündér kelt életre és érezte jól magát a kisfaludi családi pikniken”– számolt be az ÖKK.