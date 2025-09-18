2 órája
A strand már a múlté – különleges központ épülhet Kincsesbányán
Kincsesbánya mindig is különleges településnek számított, és ez ma sincsen másképp. Születését a bányával hozták összefüggésbe, és bár ez a tétel megdőlni látszik, a község különleges marad. Erős, összetartó közösség lakja, akik most a régi strand helyén egy új teret építhetnek, saját maguknak.
Közösségi tér épülhet a strand helyén
Fotó: Nagy Norbert / FMH
Kevés olyan Fejér megyei község van, amely elmondhatja magáról, hogy saját építésű és üzemeltetésű strand teszi még vonzóbbá a települést. Kincsesbánya ebből a szempontból is különleges, hiszen a közeli erdőben volt valaha a Duzzogó-fürdő, és a helyi bányászok az iskola épülete mellé is építettek egy strandot, úszó- és pancsolómedencével, hozzá tartozó gépészettel, vizesblokkal, öltözővel és pénztárfülkével.
A strand már nem újulhat meg
A bánya 1999-ben bezárt, a strand elavulttá vált, a mai elvárásoknak megfelelő felújítása és üzemeltetése nem lenne rentábilis, ezért az önkormányzat egészen más módon kívánja hasznosítani a területet. Korábban már körvonalazódtak a tervek, hogy egy régi, teljesen elavult közösségi tér, a strand helyett épülne egy olyan hely a lakosság számára, melyet számtalan módon hasznosíthat Kincsesbánya. A tervekkel való munka nem volt hiábavaló, ugyanis most jelentős forrás segítheti az új közösségi tér kialakítását. Olyan beruházás kezdődhet meg a közeljövőben, melynek végeredménye minden helyi csoport számára előnyös.
Minden generációra gondoltak
– A kincsesbányai közösségi és kulturális tér, illetve szabadidőközpont kialakítása projektben tervezett tevékenységeket úgy határozták meg, hogy az elsődleges célcsoportot a helyi lakosság egésze képezze. A konkrét beruházási tevékenységek kialakításakor a kisgyermekekre, fiatalokra, felnőttekre, idősebbekre és az esélyegyenlőségi csoportok tagjaira egyaránt gondolt a projektgazda. A közösségi tér épületében tartott rendezvények, kulturális programok és közösségi események alapvetően a teljes lakosság megszólítására tervezettek – áll a projekt leírásában.
Mint megtudtuk, a szabadtéri közösségi területen lesz majd gyermekjátszótér elsősorban a kisgyermekek és általános iskolások részére. A fiatalok és felnőttek számára a sportolási lehetőségek körét bővítik a településen, míg a zöldfelület a szabadidőpark aktív része lesz, ahol kifejezetten szabad majd a fűre lépni, és a fák árnyékában leterített pléden pihenni, méghozzá minden korosztály számára.
A régit valami egészen új váltja
A beruházás összköltsége közel 212 millió forint, de erről már Törő Gábor beszélt szeptember 16-án, a régi strand kék medencéje mellett.
– Itt alakul ki egy kulturális és szabadidőközpont, mintegy 212 millió forint értékben. Azt gondolom, hogy a kilencvenes évek előtti helyszínt el kell felejteni, és így egy újrahasznosítható területre érkezünk, ahol mindenki kellemesen tudja majd érezni magát. A régi strand területén lesz egy teljesen új közösségi tér, színpaddal, épületekkel, padokkal, zöld területekkel. Azt kívánom a kincsesieknek, hogy ha elkészül, használják egészséggel ezt a teret – fogalmazott az országgyűlési képviselő.
A strand helyén kialakított tér részei
- színpad
- épület
- pad
- sportpark
- zöld terület
A településen sokan fontosnak tartják a hagyományokat és a bányával kapcsolatos múltat, melynek szerves része a bányászoknak köszönhető strand. A két medencés valaha volt vízivilág abból a szempontból is érdekes, túl a sok emléken, hogy Kincsesbányának előbb volt strandja, mint Mór városának. Talán a jelentős, vissza nem térítendő, önrészt sem igénylő forrásból egy olyan közösségi tér alakul, amelynek köszönhetően legalább annyira szépek születnek majd az idő múltával, mint a régi stranddal kapcsolatos, örökre megmaradt pillanatok.