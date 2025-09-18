A strand már a múlté – különleges központ épülhet Kincsesbányán

Kevés olyan Fejér megyei község van, amely elmondhatja magáról, hogy saját építésű és üzemeltetésű strand teszi még vonzóbbá a települést. Kincsesbánya ebből a szempontból is különleges, hiszen a közeli erdőben volt valaha a Duzzogó-fürdő, és a helyi bányászok az iskola épülete mellé is építettek egy strandot, úszó- és pancsolómedencével, hozzá tartozó gépészettel, vizesblokkal, öltözővel és pénztárfülkével.

Közösségi tér épülhet a strand helyén

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A strand már nem újulhat meg

A bánya 1999-ben bezárt, a strand elavulttá vált, a mai elvárásoknak megfelelő felújítása és üzemeltetése nem lenne rentábilis, ezért az önkormányzat egészen más módon kívánja hasznosítani a területet. Korábban már körvonalazódtak a tervek, hogy egy régi, teljesen elavult közösségi tér, a strand helyett épülne egy olyan hely a lakosság számára, melyet számtalan módon hasznosíthat Kincsesbánya. A tervekkel való munka nem volt hiábavaló, ugyanis most jelentős forrás segítheti az új közösségi tér kialakítását. Olyan beruházás kezdődhet meg a közeljövőben, melynek végeredménye minden helyi csoport számára előnyös.

Minden generációra gondoltak

– A kincsesbányai közösségi és kulturális tér, illetve szabadidőközpont kialakítása projektben tervezett tevékenységeket úgy határozták meg, hogy az elsődleges célcsoportot a helyi lakosság egésze képezze. A konkrét beruházási tevékenységek kialakításakor a kisgyermekekre, fiatalokra, felnőttekre, idősebbekre és az esélyegyenlőségi csoportok tagjaira egyaránt gondolt a projektgazda. A közösségi tér épületében tartott rendezvények, kulturális programok és közösségi események alapvetően a teljes lakosság megszólítására tervezettek – áll a projekt leírásában.

Mint megtudtuk, a szabadtéri közösségi területen lesz majd gyermekjátszótér elsősorban a kisgyermekek és általános iskolások részére. A fiatalok és felnőttek számára a sportolási lehetőségek körét bővítik a településen, míg a zöldfelület a szabadidőpark aktív része lesz, ahol kifejezetten szabad majd a fűre lépni, és a fák árnyékában leterített pléden pihenni, méghozzá minden korosztály számára.