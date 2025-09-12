Székesfehérváron építette meg a STRABAG Délkelet-Európa első Oktatási Központját

Pénteken tartotta átadó ünnepségét a STRABAG Magyarország, melyen bejelentették, hogy egy több mint 500 négyzetméteres földszintes épülettel bővült a vállalat.

STRABAG: átadta új Oktatási Központját Szárazréten.

Forrás: Fehér Gábor

Urbán Márton, a STRABAG Magyarország műszaki direkcióvezetője az átadóünnepségen elmondta: számukra kiemelt fontosságú, hogy munkatársaik a lehető legnagyobb szakmai felkészültséggel rendelkezzenek. Így elengedhetetlen volt számukra, hogy a saját maguk támasztotta magas igényeknek megfelelően fejlesszék és emeljék munkatársaik szaktudását, kompetenciáját. E céllal kezdték meg 2022-ben a pénteken átadott létesítmény előkészítését, amely 2025 első felére meg is épült.

Elkészült a STRABAG új Oktatási Központja Székesfehérváron

A több mint 558 négyzetméteres földszintes épület két funkciót foglal magába: 366 négyzetméteren modern irodahelyiség került kialakításra 30 fő számára, a fennmaradó területet pedig az oktatási központ foglalja el. Az oktatások két tanteremben és egy szimulátorteremben zajlanak.

Ezentúl az épületben napelemes és hőszivattyús rendszer üzemel, melynek köszönhetően a hálózati energiafelhasználása közel nulla. De helyet kaptak még elektromos autótöltők, kerékpár- és rollertároló, valamint egy külön parkoló is kialakításra került.

– Az épület kivitelezésével párhuzamosan elindult a mesteroktatói program, amelynek során munkatársakat készítettünk fel, hogy a következő generáció mentorai legyenek. A mesteroktatói programnak köszönhetően 17 szakmai tanfolyamvezető áll az Oktatási Központ és a fizikai dolgozók szolgálatában – részletezte Urbán Márton.

Unger Tamás a STRABAG délkelet-európai ágazatvezetője arról beszélt, hogy az Oktatási Központ megépítését megelőzték külföldi tapasztalatszerzések, melyek során ellátogattak több határon túlon már megépült hasonló létesítménybe.

– A megszerzett tapasztalatok alapján hasonló, de attól egy eltérő modellt kívántunk Magyarországon megvalósítani. Így hazánkban délkelet-európai viszonylatban elsőként alkottuk meg ezt az Oktatási Központot. A jövőben tervezünk még hasonlót kialakítani Romániában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában is – összegezte az ágazatvezető.