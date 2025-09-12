szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megnyitó

1 órája

Székesfehérváron építette meg a STRABAG Délkelet-Európa első Oktatási Központját

Címkék#oktatási központ#átadó ünnepség#Strabag

Megyeszékhelyünkön adta át a STRABAG azt az Oktatási Központot, mely jelenleg egyedülállónak számít Délkelet-Európában.

Déri Brenda
Székesfehérváron építette meg a STRABAG Délkelet-Európa első Oktatási Központját

STRABAG

Forrás: Fehér Gábor

Pénteken tartotta átadó ünnepségét a STRABAG Magyarország, melyen bejelentették, hogy egy több mint 500 négyzetméteres földszintes épülettel bővült a vállalat. 

STRABAG
STRABAG: átadta új Oktatási Központját Szárazréten.
Forrás: Fehér Gábor

Urbán Márton, a STRABAG Magyarország műszaki direkcióvezetője az átadóünnepségen elmondta: számukra kiemelt fontosságú, hogy munkatársaik a lehető legnagyobb szakmai felkészültséggel rendelkezzenek. Így elengedhetetlen volt számukra, hogy a saját maguk támasztotta magas igényeknek megfelelően fejlesszék és emeljék munkatársaik szaktudását, kompetenciáját. E céllal kezdték meg 2022-ben a pénteken átadott létesítmény előkészítését, amely 2025 első felére meg is épült. 

Elkészült a STRABAG új Oktatási Központja Székesfehérváron

A több mint 558 négyzetméteres földszintes épület két funkciót foglal magába: 366 négyzetméteren modern irodahelyiség került kialakításra 30 fő számára, a fennmaradó területet pedig az oktatási központ foglalja el. Az oktatások két tanteremben és egy szimulátorteremben zajlanak. 

Ezentúl az épületben napelemes és hőszivattyús rendszer üzemel, melynek köszönhetően a hálózati energiafelhasználása közel nulla. De helyet kaptak még elektromos autótöltők, kerékpár- és rollertároló, valamint egy külön parkoló is kialakításra került.

– Az épület kivitelezésével párhuzamosan elindult a mesteroktatói program, amelynek során munkatársakat készítettünk fel, hogy a következő generáció mentorai legyenek. A mesteroktatói programnak köszönhetően 17 szakmai tanfolyamvezető áll az Oktatási Központ és a fizikai dolgozók szolgálatában – részletezte Urbán Márton.

Unger Tamás a STRABAG délkelet-európai ágazatvezetője arról beszélt, hogy az Oktatási Központ megépítését megelőzték külföldi tapasztalatszerzések, melyek során ellátogattak több határon túlon már megépült hasonló létesítménybe.

– A megszerzett tapasztalatok alapján hasonló, de attól egy eltérő modellt kívántunk Magyarországon megvalósítani. Így hazánkban délkelet-európai viszonylatban elsőként alkottuk meg ezt az Oktatási Központot. A jövőben tervezünk még hasonlót kialakítani Romániában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában is – összegezte az ágazatvezető.

Az ünnepségen részt vett a város képviseletében Mészáros Attila alpolgármester, valamint Szontaghné Kovács Erika, Feketehegy-Szárazrét és Szedreskert képviselője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu