Mozgás, játék, közösség – sportnappal ünnepelt a csóri iskola (galéria, videó)
A Csóri Mátyás Király Általános Iskola idén is méltó módon ünnepelte a Magyar Diáksport Napját. A sportnap során a gyerekek közös tornával, látványos bemutatókkal és játékos versenyekkel élhették át a mozgás örömét. A program célja az volt, hogy kedvet ébresszen a sportoláshoz és erősítse a kapcsolatot a helyi sportegyesületekkel.
Forrás: Csóri Mátyás Király Általános Iskola
A Csóri Mátyás Király Általános Iskola minden évben kiemelt figyelmet fordít a Magyar Diáksport Napja méltó megünneplésére. Az intézmény fontosnak tartja, hogy a tanulók a mindennapokban is megtapasztalják a mozgás örömét, a közösségi sport élményét és a helyi sportegyesületekkel való kapcsolat fontosságát. Az idei év mottója: "A helyi sportszervezetekkel való együttműködés megújítása, kialakítása" volt, amelyet a sportnap programjai is tükröztek.
Energia és jó hangulat a sportnapon
A sportnap péntek reggel becsengetéskor kezdődött a tornateremben, ahol az iskola nyolc osztálya közösen vett részt egy zenés átmozgató gimnasztikán. A bemelegítést Bérces Zsuzsanna tanárnő vezette, amely jó hangulatban telt és energikusan indította a napot. Ezt követően a csóri asztalitenisz szakosztály vezetője, Fornai Miklós mutatta be a gyerekeknek a sportágat, majd tartott csapattársával együtt látványos bemutatót, s végül egy kedvcsináló játékra hívta a diákokat. A tanulók lelkesen próbálgatták az ütéseket, s többen jelezték is, hogy szívesen csatlakoznának az egyesülethez.
A program zárásaként a teke szakosztály szervezett házi versenyt a felsősöknek, de a kisebbek is kipróbálhatták a gurítás élményét. Csehi Sándor a megszokott lelkesedéssel javítgatta a gyerekek technikáját, miközben azt is figyelte, kinek van érzéke a sportághoz, ki az, akinek érmes lenne magasabb szinten is bekapcsolódni a sportba.
Sportnap a csóri iskolábanFotók: Gombor Lili
Házi bajnokságok eredményei
Az iskola örömteli, mozgalmas és tartalmas napot tudhatott maga mögött, mely során mindent megtettek azért, hogy a gyerekekkedvet kapjanak a sportoláshoz. S bár a főcél nem egyből a versengés volt, egy-egy kisebb megmérettetésre is sor került: az asztalitenisz miniversenyben Molnár Kristóf (8.osztály) tanuló bizonyult a legügyesebbnek.
A teke házibajnokságban az alábbi eredmények születtek:
Lányok:
- Németh Noémi
- Bak Laura
- Tamás Anna
Fiúk:
- Szekfü Botond
- Kindl Gábor
- Molnár Kristóf