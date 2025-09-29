Mozgás, játék, közösség – sportnappal ünnepelt a csóri iskola (galéria, videó)

A Csóri Mátyás Király Általános Iskola minden évben kiemelt figyelmet fordít a Magyar Diáksport Napja méltó megünneplésére. Az intézmény fontosnak tartja, hogy a tanulók a mindennapokban is megtapasztalják a mozgás örömét, a közösségi sport élményét és a helyi sportegyesületekkel való kapcsolat fontosságát. Az idei év mottója: "A helyi sportszervezetekkel való együttműködés megújítása, kialakítása" volt, amelyet a sportnap programjai is tükröztek.

Az asztalitenisszel is megismerkedhettek a diákok a sportnapon

Forrás: Csóri Mátyás Király Általános Iskola

Energia és jó hangulat a sportnapon

A sportnap péntek reggel becsengetéskor kezdődött a tornateremben, ahol az iskola nyolc osztálya közösen vett részt egy zenés átmozgató gimnasztikán. A bemelegítést Bérces Zsuzsanna tanárnő vezette, amely jó hangulatban telt és energikusan indította a napot. Ezt követően a csóri asztalitenisz szakosztály vezetője, Fornai Miklós mutatta be a gyerekeknek a sportágat, majd tartott csapattársával együtt látványos bemutatót, s végül egy kedvcsináló játékra hívta a diákokat. A tanulók lelkesen próbálgatták az ütéseket, s többen jelezték is, hogy szívesen csatlakoznának az egyesülethez.

A program zárásaként a teke szakosztály szervezett házi versenyt a felsősöknek, de a kisebbek is kipróbálhatták a gurítás élményét. Csehi Sándor a megszokott lelkesedéssel javítgatta a gyerekek technikáját, miközben azt is figyelte, kinek van érzéke a sportághoz, ki az, akinek érmes lenne magasabb szinten is bekapcsolódni a sportba.