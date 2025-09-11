szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Favágó verseny

1 órája

Soponyán nem csak az ízek csaptak össze, hanem a fűrészek is

Címkék#Soponya#favágóverseny#vadgasztronómiai fesztivál

Nem minden szólt a vadakról és a vadhúsról a múlt hétvégén megrendezett soponyai Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon. Itt tartották a 2025-ös STIHL Timbersports Nemzeti Bajnokságot is, ahol ismét bajnokot avattak.

Feol.hu
Soponyán nem csak az ízek csaptak össze, hanem a fűrészek is

Forrás: Szabados Attila

A 18. alkalommal megrendezett vadgasztronómiai rendezvény középpontjában címéből adódóan is az ízek álltak. A főzőversenyen résztvevő háromszáz versenyző muflonból, őzből, szarvasból és vaddisznóból készített ízletes ételeket. De ugyanezen az alkalmon tartották meg a sportfavágó versenyt is, melyen 12 magyar vett részt, illetve a romániai válogatott tagjai is színpadra léptek. A verseny tétje a magyar bajnoki cím mellett a világbajnoki keretbe kerülés is volt.

sportfavágó verseny Soponyán.
A sportfavágó verseny három dobogósa.
Forrás: Szabados Attila

Sportfavágó verseny: három forduló, hat versenyszám

A sportfavágók ezúttal is három fordulóban, összesen hat számban mérték össze erejüket és ügyességüket. Az első fordulóban motorfűrészes korongvágás, valamint fekvő és álló rönkátvágás volt a feladat. A második fordulóban következett a kézifűrészes erőpróba és a Springboard, amelynek során a versenyzők egy álló farönkbe két „zsebet” vágtak, majd belehelyeztek 1-1 pallót, aztán két méter magasban egyensúlyozva vágták át a fát. A döntőbe jutó 6 legjobb versenyzőre a közönségkedvenc versenyszám, a Hot Saw várt. Itt egy bikaerős, külön erre a célra épített láncfűrésszel kellett milliméteres pontossággal, másodpercek alatt három korongot vágni egy vastag farönkből – részletezi az erről szóló közlemény.

Triplázott a magyar bajnok

Ami az eredményt illeti Strúbel Bence fölényeskedett, a 22 éves mátrai versenyző harmadik alkalommal lett magyar bajnok. Ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy a világbajnokságra is kvalifikálhatta magát. Oda ugyanis csak a legjobb nyolc európai versenyző került be, ő pedig végül a nemzetközi ranglistán a 11. helyen végezte.

Második helyen a nagykovácsi Andráska Zoltán végzett, a 30 éves fakitermelő a saját számában, a Standing Block Chopban különösen erős időt ért el.

A harmadik helyet az ópusztaszeri Bozsó Zoltán „Zoka” szerezte meg. 

Ugyan a dobogó első három fokára nem állhatott fel, de így is szép eredményt ért el a mindössze 17 éves gödi Urbán Ádám, aki a hatodik helyen végzett.

 Különlegességnek számított, hogy a soponyai versenyen mutatták be az első, Magyarországon épített Hot Saw láncfűrészt. A dányi Szabó Péter az „Irina” névre keresztelt, 35 lóerős szörnyeteggel állhatott színpadra. 



 


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu