Soponyán nem csak az ízek csaptak össze, hanem a fűrészek is

A 18. alkalommal megrendezett vadgasztronómiai rendezvény középpontjában címéből adódóan is az ízek álltak. A főzőversenyen résztvevő háromszáz versenyző muflonból, őzből, szarvasból és vaddisznóból készített ízletes ételeket. De ugyanezen az alkalmon tartották meg a sportfavágó versenyt is, melyen 12 magyar vett részt, illetve a romániai válogatott tagjai is színpadra léptek. A verseny tétje a magyar bajnoki cím mellett a világbajnoki keretbe kerülés is volt.

A sportfavágó verseny három dobogósa.

Forrás: Szabados Attila

Sportfavágó verseny: három forduló, hat versenyszám

A sportfavágók ezúttal is három fordulóban, összesen hat számban mérték össze erejüket és ügyességüket. Az első fordulóban motorfűrészes korongvágás, valamint fekvő és álló rönkátvágás volt a feladat. A második fordulóban következett a kézifűrészes erőpróba és a Springboard, amelynek során a versenyzők egy álló farönkbe két „zsebet” vágtak, majd belehelyeztek 1-1 pallót, aztán két méter magasban egyensúlyozva vágták át a fát. A döntőbe jutó 6 legjobb versenyzőre a közönségkedvenc versenyszám, a Hot Saw várt. Itt egy bikaerős, külön erre a célra épített láncfűrésszel kellett milliméteres pontossággal, másodpercek alatt három korongot vágni egy vastag farönkből – részletezi az erről szóló közlemény.

Triplázott a magyar bajnok

Ami az eredményt illeti Strúbel Bence fölényeskedett, a 22 éves mátrai versenyző harmadik alkalommal lett magyar bajnok. Ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy a világbajnokságra is kvalifikálhatta magát. Oda ugyanis csak a legjobb nyolc európai versenyző került be, ő pedig végül a nemzetközi ranglistán a 11. helyen végezte.

Második helyen a nagykovácsi Andráska Zoltán végzett, a 30 éves fakitermelő a saját számában, a Standing Block Chopban különösen erős időt ért el.

A harmadik helyet az ópusztaszeri Bozsó Zoltán „Zoka” szerezte meg.

Ugyan a dobogó első három fokára nem állhatott fel, de így is szép eredményt ért el a mindössze 17 éves gödi Urbán Ádám, aki a hatodik helyen végzett.

Különlegességnek számított, hogy a soponyai versenyen mutatták be az első, Magyarországon épített Hot Saw láncfűrészt. A dányi Szabó Péter az „Irina” névre keresztelt, 35 lóerős szörnyeteggel állhatott színpadra.

















