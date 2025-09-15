szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképes Járások Program

1 órája

Sok tíz millió landolt az önkormányzatoknál

Címkék#Dél-Fejér#támogatás#fejlesztés

Számos Fejér megyei település vehette át a napokban a Megyeházán azt a támogatói okiratot, mely a Versenyképes Járások Program támogatásának összegét taglalta. A program által nyújtott támogatás öt járást érint és összesen több mint 800 millió forint vissza nem térítendő forrást kapnak az önkormányzatok.

Feol.hu
Sok tíz millió landolt az önkormányzatoknál

Fotó: FMH-archív / Nagy Zoltán Péter

A települések által korábban benyújtott támogatási igények részesültek pozitív elbírálásban a napokban – számolt be róla több megyei önkormányzat. 

Mezőszentgyörgy esetében ez az összeg 10 millió forint, amelyet a mezőőri szolgálat infrastrukturális fejlesztésére, a helyi kamerarendszer megújítására, valamint a jövő évi nyári tábor megvalósítására fordítanak. 

De örömhírről számolt be Kisláng Önkormányzata is, a település közel 20 millió forintot kapott, amelyből a közterület-karbantartáshoz szükséges gépeket és eszközöket szereznek be.

A támogatói okiratokat a napokban adták át az érintett önkormányzatok vezetőinek Székesfehérváron, a Megyeházán. Varga Gábor országgyűlési képviselő később egy erről készült videóban elmondta: Dél-Fejér összes település érezni fogja a Versenyképes Járások Program jótékony hatását. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu