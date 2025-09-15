1 órája
Sok tíz millió landolt az önkormányzatoknál
Számos Fejér megyei település vehette át a napokban a Megyeházán azt a támogatói okiratot, mely a Versenyképes Járások Program támogatásának összegét taglalta. A program által nyújtott támogatás öt járást érint és összesen több mint 800 millió forint vissza nem térítendő forrást kapnak az önkormányzatok.
Fotó: FMH-archív / Nagy Zoltán Péter
A települések által korábban benyújtott támogatási igények részesültek pozitív elbírálásban a napokban – számolt be róla több megyei önkormányzat.
Mezőszentgyörgy esetében ez az összeg 10 millió forint, amelyet a mezőőri szolgálat infrastrukturális fejlesztésére, a helyi kamerarendszer megújítására, valamint a jövő évi nyári tábor megvalósítására fordítanak.
De örömhírről számolt be Kisláng Önkormányzata is, a település közel 20 millió forintot kapott, amelyből a közterület-karbantartáshoz szükséges gépeket és eszközöket szereznek be.
A támogatói okiratokat a napokban adták át az érintett önkormányzatok vezetőinek Székesfehérváron, a Megyeházán. Varga Gábor országgyűlési képviselő később egy erről készült videóban elmondta: Dél-Fejér összes település érezni fogja a Versenyképes Járások Program jótékony hatását.