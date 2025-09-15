Sok tíz millió landolt az önkormányzatoknál

De örömhírről számolt be Kisláng Önkormányzata is, a település közel 20 millió forintot kapott, amelyből a közterület-karbantartáshoz szükséges gépeket és eszközöket szereznek be.

A támogatói okiratokat a napokban adták át az érintett önkormányzatok vezetőinek Székesfehérváron, a Megyeházán. Varga Gábor országgyűlési képviselő később egy erről készült videóban elmondta: Dél-Fejér összes település érezni fogja a Versenyképes Járások Program jótékony hatását.