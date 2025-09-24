Skandináv Lottó: Ezek a nyerőszámok értek százmilliókat

​Csodálatos hetet zártunk a múlt héten. Miközben a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából folytatódott az ingyenes koncertshow Fejér vármegyében, többek között Nótár Mary, Fásy Ádám és Opitz Barbi robbantották fel a színpadot Sárbogárdon, illetve Velencén, elvitték a Hatoslottó több százmilliós főnyereményét. Igaz az Ötöslottó 1 milliárd 200 milliós álomnyereménye tovább halmozódott, de így is több tízezren vihettek gyarapíthatták a családi kasszát kisebb vagy nagyobb összeggel. Szerda este a Skandináv Lottón sem babra ment a játék. A telitalálatos szelvény szeptember 24-én este 222 millió forintot ért. A szerdai húzást a Duna TV ismét élőben közvetítette. A sorsoláson Papp Lili modell, szépségkirálynő működött közre.

Skandináv Lottó 39. hetének nyerőszámai.

Forrás: MW

Skandináv lottó nyerőszámok a 39. héten

Első számsorsolás (gépi): 2, 6, 8, 10, 16, 17,26

Második számsorsolás (kézi): 11, 19, 20, 24, 25, 30, 34

Nyeremény:

Telitalálatos 0 db volt

6 találatos: darab egyenként 377 425 Ft-ot fizetett.

5 találatos: 2028 db - 8005 Ft

4 találatos: 31.458 db - 2670 Ft

További információ a Szerencsejáték oldalán.

A következő napokban is lesz min izgulni: csütörtökön a Hatoslottót, szombaton az Ötöslottót húzzák, a tét óriási, a sztárvendég az Edda Művek.