Nyereményeső a Skandináv Lottón, íme a 38. hét nyerőszámai

Új hét, új remények: indul az újabb szerencsehét. A szerda este főszereplője a Skandináv Lottó volt, ahol ismét dupla esély kínálkozott a nyerésre. Mutatjuk a nyerőszámokat.

Feol.hu

​Őrült sorsolás nem ritka a Skandináv Lottón, volt arra is példa a közelmúltban, hogy öten vitték el a főnyereményt. A telitalálatos szelvény szeptember 17-én este 140 millió forintot ért. A szerdai húzást a Duna TV ismét élőben közvetítette. A sorsoláson Zsiros Anna, professzionális modell működött közre.

A szeptember 17-én, szerda este a Skandináv lottó 37. heti nyerőszámait sorsolták, több ezren örülhetnek, de vajon volt telitalálatos?
Szerda este, a 38. játékhéten kihúzták a Skandináv Lottó nyerőszámait.
Forrás:  MW/Archív

Skandináv lottó nyerőszámok a 38. héten

Első számsorsolás (gépi): 1, 9, 11, 13, 15, 18, 19
Második számsorsolás (kézi): 2, 5, 6, 10, 17, 18, 25

Telitalálatos 0 db volt

6 találatos: 58 darab egyenként 280.480 Ft-ot fizetett.

5 találatos: 2301 db - 7070 Ft

4 találatos: 34.632 db - 2430 Ft

További információ a Szerencsejáték oldalán.

A következő napokban is lesz min izgulni: csütörtökön a Hatoslottót és szombaton az Ötöslottót húzzák, a tét óriási. utóbbinál 1 milliárd 200 millió forint.

 

 

