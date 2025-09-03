Dobpergés: Íme a Skandináv lottó 36. hetének nyerőszámai, ketten is elvitték a főnyereményt!

A nyár utolsó húzása hozta a kötelezőt, elképesztő összeget nyertek a szerencsések, így joggal bíztak benne a játékosok, hogy szeptember 3-án is Fortuna rájuk mosolyok. A Duna TV ezúttal is élőben közvetített a Skandináv lottó szerencsejáték 36. heti sorsolását.

Mutatjuk a szerda legfontosabb számait: ezúttal is volt min izgulni a Skandináv lottón.

Skandináv lottó nyerőszámok a 36. héten

Első számsorsolás (gépi): 5, 9, 18, 23, 27, 28, 33

Második számsorsolás (kézi): 8, 13, 18, 19, 22, 23, 34

Telitalálatos 2 db volt - 34 980 810 Ft

6 találatos: 87 darab egyenként 175 265 Ft-ot fizetett.

5 találatos: 2688 db - 5675 Ft

4 találatos 38 791 db - 2035 Ft

