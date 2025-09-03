1 órája
Dobpergés: Íme a Skandináv lottó 36. hetének nyerőszámai, ketten is elvitték a főnyereményt!
Mutatjuk a szerda legfontosabb számait. Őrült sorsolás volt múlt héten a Skandináv lottón, hiszen öten is elvitték a főnyereményt, így ma 70 milliót ért a telitalálatos szelvény.
A nyár utolsó húzása hozta a kötelezőt, elképesztő összeget nyertek a szerencsések, így joggal bíztak benne a játékosok, hogy szeptember 3-án is Fortuna rájuk mosolyok. A Duna TV ezúttal is élőben közvetített a Skandináv lottó szerencsejáték 36. heti sorsolását.
Skandináv lottó nyerőszámok a 36. héten
Első számsorsolás (gépi): 5, 9, 18, 23, 27, 28, 33
Második számsorsolás (kézi): 8, 13, 18, 19, 22, 23, 34
Telitalálatos 2 db volt - 34 980 810 Ft
6 találatos: 87 darab egyenként 175 265 Ft-ot fizetett.
5 találatos: 2688 db - 5675 Ft
4 találatos 38 791 db - 2035 Ft
További információ a Szerencsejáték oldalán.