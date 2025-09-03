szeptember 3., szerda

Hilda névnap

19°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

1 órája

Dobpergés: Íme a Skandináv lottó 36. hetének nyerőszámai, ketten is elvitték a főnyereményt!

Címkék#ősz#Skandináv lottó#Duna TV#főnyeremény#szerencsejáték#nyár

​Mutatjuk a szerda legfontosabb számait. Őrült sorsolás volt múlt héten a Skandináv lottón, hiszen öten is elvitték a főnyereményt, így ma 70 milliót ért a telitalálatos szelvény.

Feol.hu

A nyár utolsó húzása hozta a kötelezőt, elképesztő összeget nyertek a szerencsések, így joggal bíztak benne a játékosok, hogy szeptember 3-án is Fortuna rájuk mosolyok. A Duna TV ezúttal is élőben közvetített a Skandináv lottó szerencsejáték 36. heti sorsolását.

Mutatjuk a szerda legfontosabb számait. Ezúttal is volt min izgulni a Skandináv lottón, hatalmas volt a tét.
Mutatjuk a szerda legfontosabb számait: ezúttal is volt min izgulni a Skandináv lottón. 
Forrás: MW/Archív

Skandináv lottó nyerőszámok a 36. héten

Első számsorsolás (gépi): 5, 9, 18, 23, 27, 28, 33 
Második számsorsolás (kézi): 8, 13, 18, 19, 22, 23, 34

Telitalálatos 2 db volt - 34 980 810 Ft

6 találatos: 87 darab egyenként 175 265 Ft-ot fizetett.

5 találatos:  2688 db -  5675 Ft

4 találatos   38 791  db - 2035 Ft

További információ a Szerencsejáték oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu