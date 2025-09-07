1 órája
A Fejér megyeiek sikert arattak a sírásó versenyen
Szombat reggel a szekszárdi Alsóvári temetőben rajtolt a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete által szervezett nemzetközi sírásóverseny. Az idei megmérettetésre 21 csapat nevezett, köztük külföldi és Fejér vármegyei versenyzőkkel. Cikkünkben azt is eláruljuk, hogyan lehet megnyerni egy sírásó versenyt.
A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) sírásó versenyén a versenyzőknek egy 0,8x2x1,6 méteres, összesen 2,5 köbméternyi földet kellett kiásniuk két óra alatt, majd a második feladatban 15 perc alatt visszahantolni – írja a teol.hu.
Elismerésre vágynak a sírásók
A megmérettetés nemcsak fizikai erőt, hanem nagyfokú precizitást is kívánt, hiszen a gödör méretpontosságát külön értékelte a zsűri. Varga József, az MTFE elnöke a verseny szellemiségéről szólva elmondta, hogy fontosnak tartják kollégáik, a sírásást is végző temetésszervező munkatársak tevékenységének elismertetését a szakmán kívüli körökben is. – Ez a verseny nemcsak szakmai megmérettetés, hanem alkalom arra, hogy a társadalom érdeklődő rétegei megismerjék és elismerjék a sírásó hivatást. A résztvevők nemcsak fizikai erejüket, hanem precizitásukat és lelki jelenlétüket is bizonyítják – fogalmazott Varga József.
Fehérváriak állhattak fel a sírásóverseny legmorbidabb dobogójára
Fejér megyei siker a sírásó versenyen
A sírásó versenyen második helyen a Székesfehérvár Városgondnokság párosa, Herceg Gyula és Mizda J. Tamás, akik 1 óra 37 perc 30 másodperc alatt teljesítették a feladatot. Első helyen idén is a hajdúböszörményi Paraklétosz Nonprofit Kft. I. csapata végzett. Kiss László és Nagy Róbert 1 óra 33 perc 20 másodperces időeredménnyel nyerte meg a versenyt. Harmadik helyen a debreceni AKSD „Csontbrigád” nevű csapata végzett 1 óra 53 perc 55 másodperces idővel.
Az eseményen készült képgalériát itt nézhetik meg!