A Fejér megyeiek sikert arattak a sírásó versenyen

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) sírásó versenyén a versenyzőknek egy 0,8x2x1,6 méteres, összesen 2,5 köbméternyi földet kellett kiásniuk két óra alatt, majd a második feladatban 15 perc alatt visszahantolni – írja a teol.hu.

A Fejér megyeiek a második helyen végeztek a sírásó versenyen

Forrás: Teol.hu

Elismerésre vágynak a sírásók

A megmérettetés nemcsak fizikai erőt, hanem nagyfokú precizitást is kívánt, hiszen a gödör méretpontosságát külön értékelte a zsűri. Varga József, az MTFE elnöke a verseny szellemiségéről szólva elmondta, hogy fontosnak tartják kollégáik, a sírásást is végző temetésszervező munkatársak tevékenységének elismertetését a szakmán kívüli körökben is. – Ez a verseny nemcsak szakmai megmérettetés, hanem alkalom arra, hogy a társadalom érdeklődő rétegei megismerjék és elismerjék a sírásó hivatást. A résztvevők nemcsak fizikai erejüket, hanem precizitásukat és lelki jelenlétüket is bizonyítják – fogalmazott Varga József.