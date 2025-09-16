Nagyszabású, országos program házigazdája lesz Székesfehérvár

Magyarország Kormánya 2017-ben hozta létre a Csoóri Sándor Alapot azzal a céllal, hogy megerősítse a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli, magyar népművészettel foglalkozó közösségeket szakmai munkájukban, a hagyomány megőrzésében és továbbadásában. A Bátaszéktől Csíkszeredáig közel háromszáz helyszínen megvalósuló Sereglés 2025 fesztivál célja, hogy bemutassa egyrészt a Csoóri Sándor Program eddigi eredményeit, a szélesebb közönség számára is ismertté tegye annak kiemelkedő színvonalát és a közösségekre gyakorolt jótékony hatását, másrészt megmutassa azt, hogy a népművészet nem csupán örökség, hanem élő, lüktető, megtartó közösségi élmény is egyben.

A népművészetről és a néphagyományokról szól a Sereglés programsorozat

Forrás: Facebook/Répce TV

A Csoóri Sándor Program a népművészeti ágak legjelentősebb támogatási formája szerte a Kárpát-medencében. A program az elmúlt hét éve alatt 21,77 milliárd forinttal, közel 12 és fél ezer pályázatot és több mint 3300 szervezetet támogatott a népművészeti mozgalom minden területén. Most ők mutatják meg magukat a nagyközönségnek. A program fontossága abban rejlik, hogy az 1970-es években lendületet vett népművészeti mozgalom ötven év után ismét új lendületet kapjon.

Sereglés programjai Székesfehérváron

A programok egységesen, minden csatlakozott településen népviseletes felvonulással kezdődnek, egy-egy, a területre, helyre jellemző kiemelkedő épített örökséghez, ahol minden közösség a tájegységének néhány népdalát énekli el.

Székesfehérváron 15.30 órakor kezdődik a felvonulás: a menet a Malom utcai Táncháztól indul az Országalmához.

Az Országalmánál elszavalják Csoóri Sándor Faparázs a hóra kivilágít című versét.

című versét. A köszöntők után a résztvevők közösen eléneklik az Akkor szép az erdő, mikor zöld… kezdetű népdalt és a Pál István „Szalonna” által összeállított, a Kárpát-medencében mindenhol megtalálható csárdás dallamokra mindenki eltáncolja saját tájegységének csárdását. A szervezők ezzel is tisztelegni szeretnének az előtt, hogy a csárdás tavaly decemberben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökségének nemzetközi listájára.

A közös nyitó események és a köszöntők után kézműves mesterségbemutatók, műhelyfoglalkozások, néptánc, népzenei gálaműsor várja az érdeklődőket, végül minden helyszínen táncház zárja az egésznapos programot.