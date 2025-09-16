szeptember 16., kedd

Edit névnap

Sereglés

2 órája

Nagyszabású, országos program házigazdája lesz Székesfehérvár

Címkék#ingyenes programok#Csoóri Sándor Alap#Sereglés#Csoóri Sándor Program#táncfesztivál#néphagyomány

Országos program egyik házigazdája lesz Székesfehérvár és az Alba Regia Táncegyesület szeptember 20-án, szombaton. A teljes Kárpát-medencét felölelő Sereglés ingyenes rendezvénysorozatán több tízezer népzenész, néptáncos és kézművesmester ünnepel egy időben.

Feol.hu
Nagyszabású, országos program házigazdája lesz Székesfehérvár

Forrás: Feol-archív

Magyarország Kormánya 2017-ben hozta létre a Csoóri Sándor Alapot azzal a céllal, hogy megerősítse a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli, magyar népművészettel foglalkozó közösségeket szakmai munkájukban, a hagyomány megőrzésében és továbbadásában. A Bátaszéktől Csíkszeredáig közel háromszáz helyszínen megvalósuló Sereglés 2025 fesztivál célja, hogy bemutassa egyrészt a Csoóri Sándor Program eddigi eredményeit, a szélesebb közönség számára is ismertté tegye annak kiemelkedő színvonalát és a közösségekre gyakorolt jótékony hatását, másrészt megmutassa azt, hogy a népművészet nem csupán örökség, hanem élő, lüktető, megtartó közösségi élmény is egyben. 

Székesfehérvár kiemelt helyszíen lesz 2025-ben a Sereglés programjainak
A népművészetről és a néphagyományokról szól a Sereglés programsorozat 
Forrás: Facebook/Répce TV

A Csoóri Sándor Program a népművészeti ágak legjelentősebb támogatási formája szerte a Kárpát-medencében. A program az elmúlt hét éve alatt 21,77 milliárd forinttal, közel 12 és fél ezer pályázatot és több mint 3300 szervezetet támogatott a népművészeti mozgalom minden területén. Most ők mutatják meg magukat a nagyközönségnek. A program fontossága abban rejlik, hogy az 1970-es években lendületet vett népművészeti mozgalom ötven év után ismét új lendületet kapjon.

Sereglés programjai Székesfehérváron

A programok egységesen, minden csatlakozott településen népviseletes felvonulással kezdődnek, egy-egy, a területre, helyre jellemző kiemelkedő épített örökséghez, ahol minden közösség a tájegységének néhány népdalát énekli el. 

  • Székesfehérváron 15.30 órakor kezdődik a felvonulás: a menet a Malom utcai Táncháztól indul az Országalmához. 
  • Az Országalmánál elszavalják Csoóri Sándor Faparázs a hóra kivilágít című versét.
  • A köszöntők után a résztvevők közösen eléneklik az Akkor szép az erdő, mikor zöld… kezdetű népdalt és a Pál István „Szalonna” által összeállított, a Kárpát-medencében mindenhol megtalálható csárdás dallamokra mindenki eltáncolja saját tájegységének csárdását. A szervezők ezzel is tisztelegni szeretnének az előtt, hogy a csárdás tavaly decemberben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökségének nemzetközi listájára. 

A közös nyitó események és a köszöntők után kézműves mesterségbemutatók, műhelyfoglalkozások, néptánc, népzenei gálaműsor várja az érdeklődőket, végül minden helyszínen táncház zárja az egésznapos programot.

  • 17.00 órakor a Táncházban kezdődik a gálaműsor a megyei csoportokkal. Fellép az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportja (Székesfehérvár), a Százszorszép Táncegyüttes (Martonvásár), a Bodorka Néptáncegyüttes (Gárdony), a Mezőfalva Táncegyüttes (Mezőfalva), az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Tehetséggondozó csoportja (Székesfehérvár), a Köfém-Táncol”KODO” Táncegyüttes (Székesfehérvár), a Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület (Sárbogárd), a Nagyvenyimi Táncegyüttes (Nagyvenyim), a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes (Dunaújváros), valamint a házigazda Alba Regia Táncegyüttes (Székesfehérvár).
  • 19.30 órától játékos vetélkedőkkel, komatálakkal várják a vendégeket.
  • 20.30 órakor a Puszták Népe Front zenekar ad koncertet. 
  • A Sereglés 2025 éjfélig tartó táncházi mulatsággal zárul. 

 

 

