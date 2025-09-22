Meghalt Sajdik Ferenc Kossuth-díjas karikaturista – egy hónapja ünnepelte 95. születésnapját

Sajdik Ferenc közel háromszáz könyv illusztrációját készítette el, és több mint három évtizeden át a Ludas Matyi meghatározó rajzolója volt. A Pom Pom meséi és A nagy ho-ho-horgász sorozatok Csukás Istvánnal közös munkái ma is a magyar rajzfilm aranykorának ikonikus darabjai. Egyedi, azonnal felismerhető stílusa a magyar karikatúra történetének kiemelkedő alakjává tette.

Sajdik Ferenc – A nép művésze

Forrás: Magyar Nemzet

Sajdik Ferenc munkáját számos díjjal ismerték el

Gyermekkorát Németországtól Görögországig számos helyen töltötte, majd a második világháború után Dunakeszire költözött családjával. Pályáját nyomdászként kezdte, de már fiatalon a karikatúra vonzotta. Életművét számtalan elismeréssel jutalmazták: 1977-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1984-ben a Szép Magyar Könyv grafikai díjával, 1988-ban az Érdemes Művész címmel, 2006-ban Budapest díszpolgára lett, 2012-ben Prima Primissima Díjat, 2013-ban Kossuth-díjat, 2014-ben Hazám-díjat, 2017-ben Magyar Örökség Díjat, 2018-ban Dunakeszi díszpolgára címet, 2023-ban pedig a Nemzet Művésze kitüntetést kapta, míg 2025-ben a Libri szerzői életműdíját is elnyerte.

A legendás karikaturista műveit számos elismeréssel díjazták

Forrás: Magyar Nemzet

Sajdik Ferenc derűs, szerethető figurái és különleges humorú rajzai örökre a magyar kultúra részét képezik. Munkái generációk emlékezetében élnek tovább, nevét a magyar képzőművészet nagyjai között őrzi meg az utókor.