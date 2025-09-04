szeptember 4., csütörtök

Ruhamentő praktikák és trükkök Manyitól

41 perce

Ne dobd ki elnyűtt, lyukas ruháid! Mutatjuk a ruhamentő trükköket!

Címkék#varrónő#ruha#mentés

Ruhamentés egyszerűen és gyorsan: így mentsd meg lyukas vagy szakadt ruháidat se perc alatt. Ludvánné Csóri Manyi mutatja a praktikákat.

Déri Brenda

Manapság már nem divat a ruhamentés, az emberek már nem bajlódnak azzal, hogy cérnát és tűt ragadjanak és összefoltozzák a kissé gondviselt ruhákat, ahogy azzal sem, hogy felkeressenek egy varrónőt, aki új életet lehelhet beléjük. Inkább egyből kidobják és mennek is a boltba újat venni – kezdte Ludvánné Csóri Manyi, a Manyi Mester Műhely tulajdonosa miközben éppen azt mutatta, hogy hogyan lehet megmenteni egy igencsak elhasznált nadrágot. 

ruhamentés
Ruhamentés: egyszerűbb, mint gondolnád.
Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Ámuló szemekkel néztem, ahogy a már menthetetlennek kikiáltott nadrágból újra használhatót varázsolt. Mint megtudtam a varrószakma csak vetexnek hívja azt a vékony anyagot, ami a varrónők segítségére van egy-egy ruhadarab újraélesztésében. Miután alaposan megvizsgálta, hogy hol lyukas a nadrág és hol képződhet egy újabb lyuk, levágott két kisebb vetex téglalapot, fogta az ipari vasalót és ez már önmagában eltüntette a lyukat. Figyelmeztetett azonban, hogy ez még nem elegendő, mivel a vetex feloldódhat mosás hatására, így a biztonság kedvéért varrógéppel is átment a kritikus részen, melynek hatására már tényleg olyan volt, mint újkorában. 

Fotó: Déri Brenda

Mielőtt még áttértünk volna egy másik, gondviseltebb darabra elmondta, hogy egy ruha megmentésének nem csak az az egy módja van, ha a hibáját, a szakadást vagy a lyukat tüntetjük el. Az is egy mód lehet, ha újragondoljuk és átalakítjuk, netán más megunt, nem használt darabokkal vegyítjük és kreálunk egy egyedi ruhát. 

Visszatérve a másik problémás nadrágra, – mutattam az ülepén tátongó hatalmas lyukat – az sem okozott gondot Manyinak. Habár eleinte bonyolultabb megoldásokban gondolkozott, végül kiegyeztünk egy egyszerű, de hatásos módszerben. L alakban volt lyuk a melegítő nadrág hátsó felén, így „csak” a nadrág színével megegyező cérnával összevarrta az anyagot a szakadás mentén és már készen is volt. 

Videón mutatjuk a ruhamentés folyamatait!

 

 

