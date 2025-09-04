41 perce
Ne dobd ki elnyűtt, lyukas ruháid! Mutatjuk a ruhamentő trükköket!
Ruhamentés egyszerűen és gyorsan: így mentsd meg lyukas vagy szakadt ruháidat se perc alatt. Ludvánné Csóri Manyi mutatja a praktikákat.
Manapság már nem divat a ruhamentés, az emberek már nem bajlódnak azzal, hogy cérnát és tűt ragadjanak és összefoltozzák a kissé gondviselt ruhákat, ahogy azzal sem, hogy felkeressenek egy varrónőt, aki új életet lehelhet beléjük. Inkább egyből kidobják és mennek is a boltba újat venni – kezdte Ludvánné Csóri Manyi, a Manyi Mester Műhely tulajdonosa miközben éppen azt mutatta, hogy hogyan lehet megmenteni egy igencsak elhasznált nadrágot.
Ámuló szemekkel néztem, ahogy a már menthetetlennek kikiáltott nadrágból újra használhatót varázsolt. Mint megtudtam a varrószakma csak vetexnek hívja azt a vékony anyagot, ami a varrónők segítségére van egy-egy ruhadarab újraélesztésében. Miután alaposan megvizsgálta, hogy hol lyukas a nadrág és hol képződhet egy újabb lyuk, levágott két kisebb vetex téglalapot, fogta az ipari vasalót és ez már önmagában eltüntette a lyukat. Figyelmeztetett azonban, hogy ez még nem elegendő, mivel a vetex feloldódhat mosás hatására, így a biztonság kedvéért varrógéppel is átment a kritikus részen, melynek hatására már tényleg olyan volt, mint újkorában.
Mielőtt még áttértünk volna egy másik, gondviseltebb darabra elmondta, hogy egy ruha megmentésének nem csak az az egy módja van, ha a hibáját, a szakadást vagy a lyukat tüntetjük el. Az is egy mód lehet, ha újragondoljuk és átalakítjuk, netán más megunt, nem használt darabokkal vegyítjük és kreálunk egy egyedi ruhát.
Visszatérve a másik problémás nadrágra, – mutattam az ülepén tátongó hatalmas lyukat – az sem okozott gondot Manyinak. Habár eleinte bonyolultabb megoldásokban gondolkozott, végül kiegyeztünk egy egyszerű, de hatásos módszerben. L alakban volt lyuk a melegítő nadrág hátsó felén, így „csak” a nadrág színével megegyező cérnával összevarrta az anyagot a szakadás mentén és már készen is volt.
Videón mutatjuk a ruhamentés folyamatait!