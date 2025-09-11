Kinyílt az első rózsa a nemrég telepített rózsafalon

Másfél hónappal ezelőtt ültették el azokat a rózsákat, amelyek azóta már szépen, ahogy azt kell elindultak felfelé a homlokzatra rögzített drótokon. Ám eddig még csak zöldben pompáztak a tövek, de a napokban kinyílt az első rózsabimbó is.

Apró rózsafej a homlokzaton.

Fotó: Fehér Gábor

Kinyílt az első rózsabimbó

A rózsafal átadásakor Csukly Zsolt, a fehérvári rózsás ház tulajdonosa elmondta: ezek a futórózsák olyan gyorsan nőnek, hogy akár már egy év múlva látványosan felfutnak az L alakú rácsra. Csúcsidőben pedig akkora fejet növesztenek, hogy a zöld része, a töve és a levelei alig fognak látszódni.