Kinyílt az első rózsa a nemrég telepített rózsafalon
Nem kellett sokáig várni, míg kinyílt az első rózsa. A rózsákat még a nyáron telepítették a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének homlokzatára.
Fotó: Fehér Gábor
Másfél hónappal ezelőtt ültették el azokat a rózsákat, amelyek azóta már szépen, ahogy azt kell elindultak felfelé a homlokzatra rögzített drótokon. Ám eddig még csak zöldben pompáztak a tövek, de a napokban kinyílt az első rózsabimbó is.
Kinyílt az első rózsabimbó
A rózsafal átadásakor Csukly Zsolt, a fehérvári rózsás ház tulajdonosa elmondta: ezek a futórózsák olyan gyorsan nőnek, hogy akár már egy év múlva látványosan felfutnak az L alakú rácsra. Csúcsidőben pedig akkora fejet növesztenek, hogy a zöld része, a töve és a levelei alig fognak látszódni.