Futórózsa

30 perce

Kinyílt az első rózsa a nemrég telepített rózsafalon

#rózsa#kinyílt#országzászló tér

Nem kellett sokáig várni, míg kinyílt az első rózsa. A rózsákat még a nyáron telepítették a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének homlokzatára.

Déri Brenda
Kinyílt az első rózsa a nemrég telepített rózsafalon

Fotó: Fehér Gábor

Másfél hónappal ezelőtt ültették el azokat a rózsákat, amelyek azóta már szépen, ahogy azt kell elindultak felfelé a homlokzatra rögzített drótokon. Ám eddig még csak zöldben pompáztak a tövek, de a napokban kinyílt az első rózsabimbó is.

rózsa
Apró rózsafej a homlokzaton.
Fotó: Fehér Gábor

Kinyílt az első rózsabimbó

A rózsafal átadásakor Csukly Zsolt, a fehérvári rózsás ház tulajdonosa elmondta: ezek a futórózsák olyan gyorsan nőnek, hogy akár már egy év múlva látványosan felfutnak az L alakú rácsra. Csúcsidőben pedig akkora fejet növesztenek, hogy a zöld része, a töve és a levelei alig fognak látszódni.

Fotó: Fehér Gábor

 

