Megdöbbentő rongálás a felújított sportpályán, megtették a feljelentést

A rongálás okozta kár jelentős, a rendőrségi feljelentés már megtörtént, a biztonsági kamerák felvételeit hamarosan lefoglalják. A hír különösen azért szívszorító, mert alig néhány hónapja adták át a megújult műfüves pályákat, köztük a szóban forgót is.

A rongálás eredménye. Fotó: Az önkormányzat

A felújításról a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt áprilisban: „Csodásan megújultak a műfüves pályák” címen, kiemelve, hogy a fejlesztések célja a közösségi sportolás ösztönzése, különösen a fiatalok számára.

Rövid idő alatt sikerült elrontani a közösség örömét

Fotó: Az önkormányzat

Ehhez képest döbbenetes, hogy ilyen rövid időn belül máris károsodott az, amit közösségi összefogással, pályázati forrásból és sokak munkájával hoztak létre. A sportpálya nem magántulajdon, hanem közösségi érték. Mindenkié, aki ott focizik, edz, kikapcsolódik vagy egyszerűen csak örül, hogy van hol mozogniuk a gyerekeknek.

A szépen felújított, még rongálás mentes pálya

Fotó: az önkormányzattól

Rongálás ellen összefogás

Nem lehet minden sarkon rendőrt állítani Abán sem! A legfontosabb eszköz a megelőzésben: a közös odafigyelés. Ha észreveszünk valamit, ha tudunk valakiről, aki kárt tett, merjünk szólni. Nem árulkodás ez, hanem felelős állampolgári viselkedés. Hiszen ha ma szó nélkül hagyjuk a rongálást, holnap talán már a játszótér, az iskolaudvar vagy más közösségi érték lesz a célpont.