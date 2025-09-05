49 perce
Életeket követelt a robbanás a bányában (galéria)
Nem kevesebb mint 37 ember életét követelte a Márkushegyi bánya 1983-ban. Ahogy mindig, most is megemlékeztek a tragédiáról.
Forrás: 24.hu
Márkushegyen minden szempontból megrázó események történtek 1983. június 22-én. Hajnali 4 óra után 3 perccel sújtólégrobbanás történt a Márkushegyi Bányaüzem 116-os vágatában. A katasztrófában 37 bányász, köztük négy lengyel dolgozó vesztette életét.
Megemlékeztek a robbanásban elhunyt bányászokról
A környező települések közül mindegyikben éltek bányászok és bár ma már nem forog a küllős kerék, sem a lakosság, sem a még élő bányászok nem feledik a történteket. Ahogy minden évben, úgy most is főhajtással tisztelegtek társak, önkormányzati vezetők, megemlékezők a szerencsétlenség emlékműve előtt.
Márkushegyi megemlékezésFotók: Hrubos Zsolt