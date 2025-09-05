Életeket követelt a robbanás a bányában (galéria)

Márkushegyen minden szempontból megrázó események történtek 1983. június 22-én. Hajnali 4 óra után 3 perccel sújtólégrobbanás történt a Márkushegyi Bányaüzem 116-os vágatában. A katasztrófában 37 bányász, köztük négy lengyel dolgozó vesztette életét.

Megemlékezés a Márkushegyi Bányaüzem robbanásban elhunyt áldozatairól.

Fotó: Hrubos Zsolt

Megemlékeztek a robbanásban elhunyt bányászokról

A környező települések közül mindegyikben éltek bányászok és bár ma már nem forog a küllős kerék, sem a lakosság, sem a még élő bányászok nem feledik a történteket. Ahogy minden évben, úgy most is főhajtással tisztelegtek társak, önkormányzati vezetők, megemlékezők a szerencsétlenség emlékműve előtt.