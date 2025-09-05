szeptember 5., péntek

Katasztrófa a küllős kerék alatt

1 órája

Életeket követelt a robbanás a bányában (galéria)

Címkék#Márkushegyen#bányában#katasztrófa

Nem kevesebb mint 37 ember életét követelte a Márkushegyi bánya 1983-ban. Ahogy mindig, most is megemlékeztek a tragédiáról.

Feol.hu
Életeket követelt a robbanás a bányában (galéria)

Forrás: 24.hu

Márkushegyen minden szempontból megrázó események történtek 1983. június 22-én. Hajnali 4 óra után  3 perccel sújtólégrobbanás történt a Márkushegyi Bányaüzem 116-os vágatában. A katasztrófában 37 bányász, köztük négy lengyel dolgozó vesztette életét. 

robbanás
Megemlékezés a Márkushegyi Bányaüzem robbanásban elhunyt áldozatairól.
Fotó: Hrubos Zsolt

Megemlékeztek a robbanásban elhunyt bányászokról

A környező települések közül mindegyikben éltek bányászok és bár ma már nem forog a küllős kerék, sem a lakosság, sem a még élő bányászok nem feledik  a történteket. Ahogy minden évben, úgy most is főhajtással tisztelegtek társak, önkormányzati vezetők, megemlékezők a szerencsétlenség emlékműve előtt.

Márkushegyi megemlékezés

Fotók: Hrubos Zsolt

 

