szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szűrések

1 órája

Ingyenes vizsgálatok és életmódtanácsok a Richter Egészségváros rendezvényén

Címkék#egészség#MR-vizsgálat#Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet#életmódtanács#megelőzés#Richter Egészségváros#szűrővizsgálatok#ingyenes#Dunaújváros

Ingyenes programokkal érkezik a Richter Egészségváros szombaton, szeptember 20-án Dunaújvárosba. A rendezvény nemcsak szűrővizsgálatokkal és tanácsadásokkal segíti a helyieket, hanem közösségi élményeket is kínál, a résztvevők részvétele pedig a Szent Pantaleon Kórház javát szolgálja. Az így összegyűlt adományokból egy MR-kompatibilis altatógép megvásárlását támogatják. A Richter Egészségváros célja, hogy az egészségmegőrzést és a közösségi összefogást egyaránt előtérbe helyezze, így minden résztvevő hozzájárulhat egy nemes ügy sikeréhez is.

Feol.hu

A látogatók reggeltől estig válogathatnak az ingyenes szűrések, életmódtanácsok, színpadi programok, közös tornák, koncertek és családi játékok közül. A Városháza tértől a Kultik Mozin át egészen a kórházig több helyszínen zajlanak majd a Richter Egészségváros rendezvényei, így minden korosztály találhat kedvére való programot.

Richter Egészségváros
Ingyenes szűrésekkel várja a látogatókat a Richter Egészségváros
Forrás: egeszsegvaros.hu

Szűrések, tanácsok és élmények a Richter Egészségváros programjain

Ha szeretné megtudni, milyen konkrét lehetőségeket kínál a program, hol és hogyan kapcsolódhat be a közös adománygyűjtésbe, érdemes továbbolvasni a részletekért a duol.hu oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu