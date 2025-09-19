Szűrések 1 órája

Ingyenes vizsgálatok és életmódtanácsok a Richter Egészségváros rendezvényén

Ingyenes programokkal érkezik a Richter Egészségváros szombaton, szeptember 20-án Dunaújvárosba. A rendezvény nemcsak szűrővizsgálatokkal és tanácsadásokkal segíti a helyieket, hanem közösségi élményeket is kínál, a résztvevők részvétele pedig a Szent Pantaleon Kórház javát szolgálja. Az így összegyűlt adományokból egy MR-kompatibilis altatógép megvásárlását támogatják. A Richter Egészségváros célja, hogy az egészségmegőrzést és a közösségi összefogást egyaránt előtérbe helyezze, így minden résztvevő hozzájárulhat egy nemes ügy sikeréhez is.

A látogatók reggeltől estig válogathatnak az ingyenes szűrések, életmódtanácsok, színpadi programok, közös tornák, koncertek és családi játékok közül. A Városháza tértől a Kultik Mozin át egészen a kórházig több helyszínen zajlanak majd a Richter Egészségváros rendezvényei, így minden korosztály találhat kedvére való programot. Ingyenes szűrésekkel várja a látogatókat a Richter Egészségváros

Forrás: egeszsegvaros.hu Szűrések, tanácsok és élmények a Richter Egészségváros programjain Ha szeretné megtudni, milyen konkrét lehetőségeket kínál a program, hol és hogyan kapcsolódhat be a közös adománygyűjtésbe, érdemes továbbolvasni a részletekért a duol.hu oldalán.

