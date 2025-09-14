szeptember 14., vasárnap

Richter Egészségváros

3 órája

Rengeteg ingyenes program és jótékony cél várja a lakosságot

Ingyenes szűrések, tanácsadások és szórakoztató programok várják a résztvevőket. A közösségi aktivitások nemcsak a saját jólétet szolgálják, hanem egy helyi kórház fejlesztéséhez is hozzájárulnak.

Ingyenes programok felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Szeptember 20-án Dunaújváros ad otthont a Richter Egészségváros programsorozatnak, amelynek célja, hogy a lakosság figyelmét ráirányítsa a szűrővizsgálatok és a megelőzés fontosságára. Az országjáró kezdeményezés nemcsak az egészségtudatosságot erősíti, hanem a helyi kórházat is támogatja − írja a duol.hu.

richter egészségváros
Dr. Szilágyi Örs, A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója (k), Pintér Tamás polgármester (j), valamint Kiss Orsolya, a Richter Gedeon Nyrt. Vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője (b) a Richter Egészségváros programjait beharangozó sajtótájékoztatón 
Forrás: Duol.hu

Vizsgálatok, előadások, támogatás – érkezik a Richter Egészségváros

A Városháza téren megrendezett eseményen több tucat ingyenes vizsgálat és tanácsadás várja az érdeklődőket, emellett színpadi programok, közösségi aktivitások és ismert előadók is színesítik a napot. A szervezők minden korosztályt megszólítanak: az idősebbek számára a szűrővizsgálatok, a fiatalabbaknak a mozgásos és életmódprogramok kínálnak hasznos lehetőséget.

A kezdeményezés különlegessége, hogy a résztvevők aktivitása közvetlenül hozzájárul a Szent Pantaleon Kórház támogatásához. A Richter 3,5 millió forintos alapadománnyal indítja a napot, amelyet minden elvégzett szűrés, tanácsadás vagy mozgásprogram további 500 forinttal növel. Az összegből a kórház egy MR-kompatibilis altatógép beszerzését tervezi, amely elsősorban a gyermekellátásban és az intenzív osztályon játszik kulcsszerepet.

Dr. Szilágyi Örs főigazgató hangsúlyozta: a rendezvény nemcsak a prevenciót segíti, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy az egészségügyi dolgozók kötetlenebb, közvetlenebb formában találkozzanak a városlakókkal. Pintér Tamás polgármester személyes példájával is alátámasztotta, mennyire fontos a rendszeres szűrés és az odafigyelés.

Az esemény közös egészségsétával indul, amelyhez bárki csatlakozhat, a nap folyamán pedig szórakoztató, fesztiválhangulatú programok is várják a látogatókat.

A Richter Egészségváros eddigi 110 állomásán több mint 231 ezer résztvevő fordult meg, közel 800 millió forint támogatást gyűjtve össze a helyi intézmények számára. Dunaújvárosban most újra lehetőség nyílik arra, hogy a közösség együtt tegyen az egészségért és a kórházért.

A részletes programokat IDE kattintva tekintheti meg.

 

