Ezért veszélyes kiszerelni a dízel autók DPF-részecskeszűrőjét

Először is tisztázzuk pontosan mi is az a DPF-részecskeszűrő. Maga az alkatrész működését tekintve egy második katalizátornak felel meg, amely arra hivatott, hogy a környezetre káros részecskéket, illetve a kormot kiszűrje a dízelmotorokból kiáramló gázokból. A technológiát először a 80-as években alkalmazták a közúti gépjárműveken az Egyesült Államokban, majd 2009-ben az Euro V.-ös motorszabványnál pedig kötelezően fel kellett szerelni az eszközt minden újonnan eladásra kerülő dízelmotoros autóra az EU-ban.

A DPF-részecskeszűrő a katalizátor után még egyszer átszűri a káros anyagokat a dízelmotorból kiáramló gázokból

Mivel a részecskeszűrő nem képes az összes lerakódást természetes módon elégetni, ezért ha nincs megfelelően karbantartva, vagy sokat használják városban az autót egy idő után eldugul. ekkor a motor erőtlenné válik, megjelenik a jellegzetes dízel koromfelhő a kipufogóból, és kigyullad a műszerfalon a „check engine” lámpa is. Ha a rendszer tönkremegy, autótípustól függően a szűrő cseréje akár 1 millió forint is lehet, így ekkor szokott néhányakban felvillanni az az ötlet, hogy kiszerelik a meghibásodott alkatrészt ám ez számos kockázattal jár.

Ezért nem ajánlott kiszerelni a DPF-részecskeszűrőt

Kezdjük a „pozitívumokkal”. Ha kiiktatják a szűrőt a rendszerből egyrészt nem fenyeget már a dugulás veszélye, másrészt néhány extra lóerőt is ki lehet csikarni a gépjárműből, de ezért igen árat kell fizetnie a tulajdonosnak. Már a művelet is igen komplikált, ugyanis nem elég csak leszerelni az alkatrészt, hanem ki kell iktatni az autó motorvezérlőjéből is a rendszert, amely sok esetben igen bonyolult feladat, mert az autógyártók igyekeznek megakadályozni az eltávolítást szoftveresen. Emellett mivel nincs ami szűrje a káros anyagokat, ezért óriási fekete füstfelhő fog távozni a kipufogón keresztül, arról pedig nem beszélve, hogy a rendszer nélkül a műszaki vizsgán azon nyomban megbukik az autó, mivel nem teljesíti a környezetvédelmi értékeket, vagy akár egy közúti ellenőrzésnél bevonhatják az autó forgalmiját az eszköz hiánya miatt.

Drága mulatság lehet egy DPF-szűrő cseréje, ezért sokan megpróbálják kiszeelni az autójukból.

Hogyan érdemes karbantartani?

Az egyik általános módszer, ha sokat használjuk az autót városban, érdemes bizonyos időközönként a főúton 2-3 ezres fordulaton járatni az autót, mert ekkor a nagy terhelés miatt természetes módon elég a lerakódás. Érdemes alacsony SAPS-tartalmú motorolajat használni, ezzel csökkenthető a koromképződés. De a leghatásosabb módszer, ha egy szervizben vegyszeres eljárással kitisztíttatjuk a részecskeszűrőt. Ekkor kiszerelik a szűrőt, és magas nyomáson egy vegyszeres folyadékkal átmossák a szűrőt, így hosszú ideig biztosan nem lesz gond ezzel az alkatrésszel. Maga az eljárás mindössze pár tízezer forintba kerül, ezért sokan igénybe veszik a szervízek ezen szolgáltatását, akár egy időszakos javítás esetén is.