2 órája
Ezért veszélyes kiszerelni a dízel autók DPF-részecskeszűrőjét
Egy dízel üzemű autó bár lehet jobban fogyaszt mint egy benzines motorral szerelt autó, van pár „rettegett” alkatrésze, amelyet ha nem tartanak megfelelően karban, igen drága mulatság a javítása, vagy cseréje. Ezekhez tartozik a DPF-részecskeszűrő is, amelyet sok esetben kiszereltetnek a tulajdonosok az autóikból, de ezzel inkább több kárt az autóval, mint amennyi előny származna a műveletből.
Először is tisztázzuk pontosan mi is az a DPF-részecskeszűrő. Maga az alkatrész működését tekintve egy második katalizátornak felel meg, amely arra hivatott, hogy a környezetre káros részecskéket, illetve a kormot kiszűrje a dízelmotorokból kiáramló gázokból. A technológiát először a 80-as években alkalmazták a közúti gépjárműveken az Egyesült Államokban, majd 2009-ben az Euro V.-ös motorszabványnál pedig kötelezően fel kellett szerelni az eszközt minden újonnan eladásra kerülő dízelmotoros autóra az EU-ban.
Mivel a részecskeszűrő nem képes az összes lerakódást természetes módon elégetni, ezért ha nincs megfelelően karbantartva, vagy sokat használják városban az autót egy idő után eldugul. ekkor a motor erőtlenné válik, megjelenik a jellegzetes dízel koromfelhő a kipufogóból, és kigyullad a műszerfalon a „check engine” lámpa is. Ha a rendszer tönkremegy, autótípustól függően a szűrő cseréje akár 1 millió forint is lehet, így ekkor szokott néhányakban felvillanni az az ötlet, hogy kiszerelik a meghibásodott alkatrészt ám ez számos kockázattal jár.
Ezért nem ajánlott kiszerelni a DPF-részecskeszűrőt
Kezdjük a „pozitívumokkal”. Ha kiiktatják a szűrőt a rendszerből egyrészt nem fenyeget már a dugulás veszélye, másrészt néhány extra lóerőt is ki lehet csikarni a gépjárműből, de ezért igen árat kell fizetnie a tulajdonosnak. Már a művelet is igen komplikált, ugyanis nem elég csak leszerelni az alkatrészt, hanem ki kell iktatni az autó motorvezérlőjéből is a rendszert, amely sok esetben igen bonyolult feladat, mert az autógyártók igyekeznek megakadályozni az eltávolítást szoftveresen. Emellett mivel nincs ami szűrje a káros anyagokat, ezért óriási fekete füstfelhő fog távozni a kipufogón keresztül, arról pedig nem beszélve, hogy a rendszer nélkül a műszaki vizsgán azon nyomban megbukik az autó, mivel nem teljesíti a környezetvédelmi értékeket, vagy akár egy közúti ellenőrzésnél bevonhatják az autó forgalmiját az eszköz hiánya miatt.
Hogyan érdemes karbantartani?
Az egyik általános módszer, ha sokat használjuk az autót városban, érdemes bizonyos időközönként a főúton 2-3 ezres fordulaton járatni az autót, mert ekkor a nagy terhelés miatt természetes módon elég a lerakódás. Érdemes alacsony SAPS-tartalmú motorolajat használni, ezzel csökkenthető a koromképződés. De a leghatásosabb módszer, ha egy szervizben vegyszeres eljárással kitisztíttatjuk a részecskeszűrőt. Ekkor kiszerelik a szűrőt, és magas nyomáson egy vegyszeres folyadékkal átmossák a szűrőt, így hosszú ideig biztosan nem lesz gond ezzel az alkatrésszel. Maga az eljárás mindössze pár tízezer forintba kerül, ezért sokan igénybe veszik a szervízek ezen szolgáltatását, akár egy időszakos javítás esetén is.