Lezárult a közlekedésbiztonsági akció – itt a részletes mérleg!

Az országos akció során a rendőrök kiemelten figyelték a kézben tartott mobiltelefon-használatot, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek meglétét, valamint a motoros bukósisakok használatát. Emellett minden olyan jogsértést ellenőriztek, amely a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik: az elsőbbség meg nem adását, az előzési és kanyarodási szabályok megszegését, valamint az ittas vagy bódult állapotban történő vezetést.

Fotó: Fehér Gábor

Az elmúlt hét mérlege is megérkezett a Fejér vármegyei rendőröktől: a hét folyamán összesen 1653 ittasság-ellenőrzést végeztek, ezek során 7 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Összesen 170 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, és egy motoros bukósisak nélkül közlekedett. Hetven autóst a helyszínen állítottak meg gyorshajtásért, további 747 esetben pedig traffipax rögzítette a sebességtúllépést, amelyről az érintettek később kapják meg az értesítést.

A közlekedési szabályszegések között 42 alkalommal sértették meg az elsőbbségadásra vagy előzésre vonatkozó előírásokat, 16 esetben kanyarodási és irányváltoztatási szabálytalanságot rögzítettek, és 11 járművezető nem tartotta be a követési távolságot.