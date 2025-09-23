szeptember 23., kedd

Razzia

1 órája

Lezárult a közlekedésbiztonsági akció – itt a részletes mérleg!

Befejeződött az az országos közlekedésbiztonsági akció, melynek célja a súlyos közúti balesetek megelőzése volt. Fejérben is több helyszínen tartottak ellenőrzéseket, íme az eredmények!

Feol.hu

Az országos akció során a rendőrök kiemelten figyelték a kézben tartott mobiltelefon-használatot, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek meglétét, valamint a motoros bukósisakok használatát. Emellett minden olyan jogsértést ellenőriztek, amely a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik: az elsőbbség meg nem adását, az előzési és kanyarodási szabályok megszegését, valamint az ittas vagy bódult állapotban történő vezetést.

A rendőrök kiemelten figyelték a kézben tartott mobiltelefon-használatot, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek meglétét, valamint a motoros bukósisakok használatát
Fotó: Fehér Gábor

Az elmúlt hét mérlege is megérkezett a Fejér vármegyei rendőröktől: a hét folyamán összesen 1653 ittasság-ellenőrzést végeztek, ezek során 7 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Összesen 170 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, és egy motoros bukósisak nélkül közlekedett. Hetven autóst a helyszínen állítottak meg gyorshajtásért, további 747 esetben pedig traffipax rögzítette a sebességtúllépést, amelyről az érintettek később kapják meg az értesítést.

A közlekedési szabályszegések között 42 alkalommal sértették meg az elsőbbségadásra vagy előzésre vonatkozó előírásokat, 16 esetben kanyarodási és irányváltoztatási szabálytalanságot rögzítettek, és 11 járművezető nem tartotta be a követési távolságot.

 

