szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi közlemény

1 órája

Figyelem! Ma délután órákra megbénul a forgalom Fejérben (térkép)

Címkék#Alcsútdoboz#rendőrség#korlátozás#parkolás#Etyek#forgalom

​A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendkívüli felhívást tett közzé, miszerint ma délután 14:00 és 20:00 óra között jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani az Alcsútdobozt Etyekkel összekötő 8106-os úton. A rendőrség részleteket is közölt, mutatjuk.

Feol.hu
Figyelem! Ma délután órákra megbénul a forgalom Fejérben (térkép)

Rendkívüli felhívást tett közzé a Fejér vármegyei rendőrség.

Fotó: Shutterstock

​A változás ma (2025. szeptember 27.) 14:00 órától egészen 20:00 óráig lesz érvényben, ami hat órát érint a délutáni és esti csúcsforgalmi időszakból. A korlátozás pontosan a 8106-os számú útnak a hatvanpusztai és a bányavölgyi útelágazások közötti szakaszát érinti, Alcsútdobozt Etyekkel összekötő úton.​ A forgalom átszervezésének oka egy helyi rendezvény miatt, parkolás biztosítása érdekében. A Fejér vármegyei rendőrség kiemeli, váltakozó irányú forgalomirányítás mellett egy sávon haladhat a forgalom.

​A változás ma (2025. szeptember 27.) 14:00 órától egészen 20:00 óráig lesz érvényben. Mutatjuk, melyik utat érinti Fejér vármegyében a rendőrségre hivatkozva.
Rendkívüli rendőrségi felhívás forgalomkorlátozás miatt.
Forrás: Google Maps

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu