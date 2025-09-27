1 órája
Figyelem! Ma délután órákra megbénul a forgalom Fejérben (térkép)
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendkívüli felhívást tett közzé, miszerint ma délután 14:00 és 20:00 óra között jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani az Alcsútdobozt Etyekkel összekötő 8106-os úton. A rendőrség részleteket is közölt, mutatjuk.
Rendkívüli felhívást tett közzé a Fejér vármegyei rendőrség.
Fotó: Shutterstock
A változás ma (2025. szeptember 27.) 14:00 órától egészen 20:00 óráig lesz érvényben, ami hat órát érint a délutáni és esti csúcsforgalmi időszakból. A korlátozás pontosan a 8106-os számú útnak a hatvanpusztai és a bányavölgyi útelágazások közötti szakaszát érinti, Alcsútdobozt Etyekkel összekötő úton. A forgalom átszervezésének oka egy helyi rendezvény miatt, parkolás biztosítása érdekében. A Fejér vármegyei rendőrség kiemeli, váltakozó irányú forgalomirányítás mellett egy sávon haladhat a forgalom.
