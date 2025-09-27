Figyelem! Ma délután órákra megbénul a forgalom Fejérben (térkép)

​A változás ma (2025. szeptember 27.) 14:00 órától egészen 20:00 óráig lesz érvényben, ami hat órát érint a délutáni és esti csúcsforgalmi időszakból. A korlátozás pontosan a 8106-os számú útnak a hatvanpusztai és a bányavölgyi útelágazások közötti szakaszát érinti, Alcsútdobozt Etyekkel összekötő úton.​ A forgalom átszervezésének oka egy helyi rendezvény miatt, parkolás biztosítása érdekében. A Fejér vármegyei rendőrség kiemeli, váltakozó irányú forgalomirányítás mellett egy sávon haladhat a forgalom.

Rendkívüli rendőrségi felhívás forgalomkorlátozás miatt.

Forrás: Google Maps