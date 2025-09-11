szeptember 11., csütörtök

Vitorlázás

1 órája

Rendhagyó élményben volt részük a nádasdladányi diákoknak

Címkék#Nádasdladány#vitorlázás#élmény

Hatalmas élményben volt részük a Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak.

Déri Brenda

Rendhagyó programon vehettek részt a diákok a tanévkezdés első napjaiban. A Windy Plans Balaton jóvoltából, valamint Bonifert Péter támogatásával térítésmentesen vitorlázhattak a Balatonon.

Forrás: Juhosné Vavró Zszuzsanna

– Ugyan az időjárás kissé borús volt, de a hangulat annál vidámabb. Mindenki életében először vitorlázott. De nem ez volt a nap egyetlen programja. Miután kikötöttünk Alsóőrsön Balatonfüredre mentünk, ahol a Bodorka Látogató Központban és a Jókai Villában jártunk. Az egész kiruccanásuk támogatóinak köszönhetően valósult meg – mesélte Juhosné Vavró Zsuzsanna osztályfőnök.

Forrás: Juhosné Vavró Zsuzsanna


 


 

 

