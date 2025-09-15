szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

55 perce

Rekordidő alatt készült el az Óvoda utca felújítása Sukorón

Címkék#Óvoda utca#rekordidő#Sukoró

Az eredeti határidő előtt közel két hónappal megnyitották a közlekedők előtt az Óvoda utcát Sukorón. A beruházás befejezését ugyanis novemberre ígérték csak.

Feol.hu
Rekordidő alatt készült el az Óvoda utca felújítása Sukorón

Forrás: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva Facebook oldala

Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró polgármestere közösségi oldalán számolt be róla, hogy múlt pénteken befejeződött az Óvoda utca felújítása, és a kivitelező még a szerződésben vállalt, november 10-i határidő előtt megnyitotta a forgalom számára az útszakaszt.

Az utolsó héten a kivitelezést végző Útéppark Kft. munkatársai elvégezték a teljes szakaszon a kopóréteg aszfaltozását, megépítették a gyalogos átvezetést, valamint befejezték a térkövezési és tereprendezési munkák nagy részét is. Az utca a hét végére teljes szélességében járhatóvá vált, így az intézményekhez érkező autósok és gyalogosok már zavartalanul használhatják.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu