Rekordidő alatt készült el az Óvoda utca felújítása Sukorón

Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró polgármestere közösségi oldalán számolt be róla, hogy múlt pénteken befejeződött az Óvoda utca felújítása, és a kivitelező még a szerződésben vállalt, november 10-i határidő előtt megnyitotta a forgalom számára az útszakaszt.

Az utolsó héten a kivitelezést végző Útéppark Kft. munkatársai elvégezték a teljes szakaszon a kopóréteg aszfaltozását, megépítették a gyalogos átvezetést, valamint befejezték a térkövezési és tereprendezési munkák nagy részét is. Az utca a hét végére teljes szélességében járhatóvá vált, így az intézményekhez érkező autósok és gyalogosok már zavartalanul használhatják.