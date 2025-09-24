Rejtélyes haláleset Fejérben

Új felfedezés a gyógyításban

Hatvan évvel ezelőtt még nem varrtak mindent a brit tudódok nyakába, néha más nációk is kivették a részüket a felfedezésekből. Az egyik ilyen egy forradalmi újdonság a gyógyászatban, amiről az 1965. szeptember 24-én megjelent Fejér Megyei Hírlap ír.

„Japán tudósok fedezték fel a rövidlátás gyógykezelésének ezt az új módszerét. Ismeretes, hogy a rövidlátás — a rendellenesen hosszúkás szemgolyó — valóságos nemzeti betegség Japánban, ahol a lakosság nagy része szemüveget visel. Yamamoto professzor klinikáján legújabban ultrahanggal gyógyítják a rövidlátást. Az ismert japánszemorvos megállapításai szerint az ultrahangok serkentőleg hatnak a szemgolyó vérkeringésére, fokozzák a rugalmasságát és ennek következtében a szemgolyó fokozatosan visszanyeri normális alakját. Egy-egy kezelés mindössze 15 percig tart és a hírek szerint néhány kezelés után a legtöbb páciens már szemüveg nélkül hagyja el a klinikát.”

A móri kastély felújítása

Mint kiderült, a ma is csodálatos móri Lamberg-kastély felújítása már 1975-ben is téma volt. A szeptember 24-i számból kiderül, hogy akkoriban is nehezen haladtak a felújítások, viszont akkor 10 millió forint volt az a keret, aminek elegendőnek kellene lennie a felújításhoz.

„Mór nagyközség Tanácsának Végrehajtó Bizottsága tegnapi ülésén a Lamberg-kastély felújításának munkálatairól hallhattak jelentést a vb-tagok. A kastély felújítása 1967- ben kezdődött, de intenzívebben csak 1971-ben láttak hozzá helyreállításához. Az építkezés ezután is lassan, vontatottan haladt, többszöri változtatásokkal, szerződés-módosításokkal és természetesen határidő eltolódásokkal. Számtalan egyeztető tárgyalás, koordináló értekezés próbálta gyorsítani az ütemet. Mindhiába. A költségeik közben növekedtek, a tízmillió forint előreláthatóan egy-két millióval több lesz. Elmondhatjuk Mór épületékszeréről, hogy valóságos drágakő.(...)A Fejér megyei Beruházási Vállalat főmérnöke, Pletser Lajosújabb határidőt ígért. Szavai szerint ez az utolsó. A főépület, oldalszárnya és előtere jövő év augusztusában birtokba vehető. Néhány építő-alakító munka még tovább tart; a kútház felújítása, a parkosítás. Az épület két alapvető funkcióját, de közös célját, a művelődni vágyó emberek szellemi építkezését augusztusban megkezdhetik.