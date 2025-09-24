1 órája
Rejtélyes haláleset Fejérben
Új felfedezés a gyógyításban
Hatvan évvel ezelőtt még nem varrtak mindent a brit tudódok nyakába, néha más nációk is kivették a részüket a felfedezésekből. Az egyik ilyen egy forradalmi újdonság a gyógyászatban, amiről az 1965. szeptember 24-én megjelent Fejér Megyei Hírlap ír.
„Japán tudósok fedezték fel a rövidlátás gyógykezelésének ezt az új módszerét. Ismeretes, hogy a rövidlátás — a rendellenesen hosszúkás szemgolyó — valóságos nemzeti betegség Japánban, ahol a lakosság nagy része szemüveget visel. Yamamoto professzor klinikáján legújabban ultrahanggal gyógyítják a rövidlátást. Az ismert japánszemorvos megállapításai szerint az ultrahangok serkentőleg hatnak a szemgolyó vérkeringésére, fokozzák a rugalmasságát és ennek következtében a szemgolyó fokozatosan visszanyeri normális alakját. Egy-egy kezelés mindössze 15 percig tart és a hírek szerint néhány kezelés után a legtöbb páciens már szemüveg nélkül hagyja el a klinikát.”
A móri kastély felújítása
Mint kiderült, a ma is csodálatos móri Lamberg-kastély felújítása már 1975-ben is téma volt. A szeptember 24-i számból kiderül, hogy akkoriban is nehezen haladtak a felújítások, viszont akkor 10 millió forint volt az a keret, aminek elegendőnek kellene lennie a felújításhoz.
„Mór nagyközség Tanácsának Végrehajtó Bizottsága tegnapi ülésén a Lamberg-kastély felújításának munkálatairól hallhattak jelentést a vb-tagok. A kastély felújítása 1967- ben kezdődött, de intenzívebben csak 1971-ben láttak hozzá helyreállításához. Az építkezés ezután is lassan, vontatottan haladt, többszöri változtatásokkal, szerződés-módosításokkal és természetesen határidő eltolódásokkal. Számtalan egyeztető tárgyalás, koordináló értekezés próbálta gyorsítani az ütemet. Mindhiába. A költségeik közben növekedtek, a tízmillió forint előreláthatóan egy-két millióval több lesz. Elmondhatjuk Mór épületékszeréről, hogy valóságos drágakő.(...)A Fejér megyei Beruházási Vállalat főmérnöke, Pletser Lajosújabb határidőt ígért. Szavai szerint ez az utolsó. A főépület, oldalszárnya és előtere jövő év augusztusában birtokba vehető. Néhány építő-alakító munka még tovább tart; a kútház felújítása, a parkosítás. Az épület két alapvető funkcióját, de közös célját, a művelődni vágyó emberek szellemi építkezését augusztusban megkezdhetik.
Azt szokták mondani, hogy nincs sem szép, sem dicső halál, mert hogy az élet szép, és a halál meg nem. Egy szegény asszony azonban ott halt meg, ahol mindig is szeretett lenni, és amikor lelke elindult az utolsó útjára, melynek végső célja több mint bizonytalan, azt láthatta lelki szemeivel, hogy az őt oly gyakran ostorozó közösség a vállára veszi, és saját halottként tekint rá. Legalábbis ehhez ha1sonló a kicsengése a rejtélyes halálesetnek, ami 1895. szeptember 24-én jelent meg a Székesfehérvár és Vidéke újságban.
„— Lebukott a pinezébe. Az italoknak, de különösen a szeszes italoknak buzgó kedvelője volt Ráczalmáson özv. Verebi Pálné, egy 60 éves, ivásban megőszült asszony. Ha egy-két garasra, bár némi fáradság útján is, szert tudott tenni, rögtön ment a búfelejtőitalok bőséges tárházába, Bruck Áron korcsmájába s ott torkát nem ugyan nektárral, hanem pálinkával bőségesen locsolgatta. Hanem a napokban olyasvalami történt vele, a mi a pálinka ivásról örökre leszoktatta. Mintha érezte volna, hogy ez lesz utolsó ivása, nagy mennyiségű szeszes italt szedett magába. Bruck, a vendéglős leküldte valamiért a pinezébe, hanem vissza nem jött többé élve. Mikor megunták várni, utána néztek, mit csinál. Legnagyobb bámulatukra Verebinét a pinezében halva találták. Valószínűleg amint a pinczébe le akart menni, megcsúszott, lezuhant s mint később a vizsgálat alkalmával Vajda Kálmán járási orvos megállapította, hirtelen beállott szivszélhűdés következtében meghalt. Temetése a községköltségére történt, mert a mise volt, apránként pálinka alakjában a torkán mind leeregette.”