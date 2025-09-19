Régi bőrönd a sarokban!

Csak néztem. Ott állt a sarokban, kicsit porosan, kopottan, a sarkán horzsolásokkal, a fogantyúján az idő súlyával. És azon gondolkodtam, mennyire hasonlít ránk, pedig csak egy bőrönd. Nem új már, nem hibátlan, de minden karcolás egy emlék, minden kopás egy utazás lenyomata. Benne régi fényképek, levelek, apró dolgok, amik egyszer fontosak voltak. És bár anyaga elhasználódott, zsanérjai recsegnek már, mégis bírja még, mert a feladata nem ért véget. Az évek során sok mindent pakoltak már bele. Volt, ami odavaló volt: meleg takaró, apró kincs, megőrzendő emlék. De próbálták beleszuszakolni olyat is, ami sosem fért bele igazán, túl nagy terheket, idegen dolgokat. Azok végül úgyis kívül maradtak. A tartalom cserélődött, fogyott vagy éppen gyarapodott, de bármi történt is, a bőrönd megmaradt bőröndnek. Megviselten, de önmagában teljesnek. És talán ilyen az ember is. Ami valóban hozzánk tartozik, az elfér bennünk. Ami idegen, az úgyis kihullik. Mi pedig maradunk, önmagunkban, útra készen.