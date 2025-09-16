Megyei rajzpályázatot hirdetett a Szent István Király Múzeum

A Szent István Király Múzeum–Új Magyar Képtár megyei rajzpályázata újabb motivációtjelent a fiatalok számára, hogy ellátogassanak a Magyar Képtárba, ahol megnézhetik az eredeti Kondor Béla-alkotásokat. A rajpályázatra olyan pályaműveket várnak, amelyek kapcsolódnak Kondor Béla munkásságához.

A díjazottak értékes rajzeszközcsomagot kapnak, valamint lehetőséget nyernek arra, hogy háromszor ingyenesen részt vegyenek a Kondor Kör képzőművészeti foglalkozásain. A legjobb pályaművekből kiállítás nyílik az Új Magyar Képtárban. A díjazott diákok tanárai művészeti katalógust kapnak.

A pályázaton részt vevő osztályok – tanítási idő alatt – ingyen nézhetik meg a kiállítást, sőt, a vázlatok, tervek és pályamunkák elkészítésére is lesz lehetőség a kiállító térben.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2025. október 10. péntek, 16.00 óra. A pályázat feltételei a múzeum honlapján olvashatóak. A díjkiosztóval egybekötött kiállításmegnyitó tervezett időpontja 2025. okt. 21. kedd, 15.00 óra.