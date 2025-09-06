Rácalmási Tökfesztivál 2025 - Retró hangulat, tökös élmények és TNT a reflektorfényben

Ahogy közeledik a szeptember, készülődhetnek a nosztalgiázni vágyók – a Rácalmási Tökfesztivál ezúttal is visszarepít a kilencvenes évek színes, vidám univerzumába. A Jankovich-kúria udvarán 2025. szeptember 19. és 21. között felidéződik a retró diszkógömb fénye, a boomBox ritmusai, és egy igazi TNT-élmény várja a közönséget.

A Rácalmási Tökfesztivál színpadi programjai között a TNT koncertje a legjobban várt esemény

Rácalmási Tökfesztivál minden korosztálynak – a gyerekprogramoktól a retró bulikig

Idén huszonegyedjére rendezik meg a Rácalmási Tökfesztivált, ahol a közösségi összefogás és kreativitás minden eddiginél nagyobb szerepet kap – az utcákat színes és ötletes tökkompozíciók borítják be, több mint száz önkéntes munkájával. A fesztivál keretében nemcsak művészeti együttesek, gasztronómiai különlegességek és kézműves foglalkozások szerepelnek, hanem a retró lélek is jelen van, ahogy annak idején volt.

TNT a retró színpadon

A vasárnapi program fénypontja mindenképp a TNT koncertje – egy ikonikus 90-es évekbeli élmény a retró zene kedvelőinek. A TNT nem csupán fellépő, hanem időutazás; hangzásuk és stílusuk a retró zenei élmény teljességét hozzák el Rácalmásra.

További színpadi élmények a hétvégén Péntek (09.19.) Mosolyra Hangolók (9:30)

MintaPinty Zenekar (11:00)

Violin Művészeti Iskola (17:00)

Tűzzsonglőr (19:00)

Punnany Massif (20:00)

DJ Joerjunior (22:00) Szombat (09.20.) Farkasházi Réka és a Tintanyúl (9:30)

Zenebona / Bergengóc zenekar (11:00)

Szávolovics Gabriella nótaénekes (15:00)

Solti mazsorettek (15:30)

Medusa Dance Crew (16:00)

Bands of Street (16:30)

Irie Maffia (18:30)

Dzsúdló (21:00)

Pumped Gabo (DJ) (22:30) Vasárnap (09.21.) Buborék Együttes (10:00)

Pom-Pom Együttes: Petike, a rosszcsont manó (11:00)

Díjkiosztó (15:30–16:00 körül)

TNT (17:00)

Hastáncosok (18:30)

NOX ’90 – igazi retró utazás (20:00)

Kreatív programok, gasztroélmények, közösségi öröm

A fesztivál alaphangulatát a régi idők retró bája mellett a tökfaragás, tök-dekorációs verseny, kiállítások és kézműves foglalkozások teremtik meg. Mindeközben finom falatok és ételek is helyet kapnak – magyar és nemzetközi gasztronómiai kínálat színesíti az élményt. A 2024-es tapasztalatokból tudjuk: még borongós időben is „vidám hangulat volt a borongós időjárás ellenére is” – a közösség lelkesedése és kreativitása mindenkit magával ragadott.