Rácalmási Tökfesztivál 2025 - Retró hangulat, tökös élmények és TNT a reflektorfényben
A Rácalmási Tökfesztivál 2025-ben is különleges élményeket kínál: TNT koncert, retró hangulat és családi programok várják a látogatókat.
Ahogy közeledik a szeptember, készülődhetnek a nosztalgiázni vágyók – a Rácalmási Tökfesztivál ezúttal is visszarepít a kilencvenes évek színes, vidám univerzumába. A Jankovich-kúria udvarán 2025. szeptember 19. és 21. között felidéződik a retró diszkógömb fénye, a boomBox ritmusai, és egy igazi TNT-élmény várja a közönséget.
Rácalmási Tökfesztivál minden korosztálynak – a gyerekprogramoktól a retró bulikig
Idén huszonegyedjére rendezik meg a Rácalmási Tökfesztivált, ahol a közösségi összefogás és kreativitás minden eddiginél nagyobb szerepet kap – az utcákat színes és ötletes tökkompozíciók borítják be, több mint száz önkéntes munkájával. A fesztivál keretében nemcsak művészeti együttesek, gasztronómiai különlegességek és kézműves foglalkozások szerepelnek, hanem a retró lélek is jelen van, ahogy annak idején volt.
TNT a retró színpadon
A vasárnapi program fénypontja mindenképp a TNT koncertje – egy ikonikus 90-es évekbeli élmény a retró zene kedvelőinek. A TNT nem csupán fellépő, hanem időutazás; hangzásuk és stílusuk a retró zenei élmény teljességét hozzák el Rácalmásra.
További színpadi élmények a hétvégén
Péntek (09.19.)
- Mosolyra Hangolók (9:30)
- MintaPinty Zenekar (11:00)
- Violin Művészeti Iskola (17:00)
- Tűzzsonglőr (19:00)
- Punnany Massif (20:00)
- DJ Joerjunior (22:00)
Szombat (09.20.)
- Farkasházi Réka és a Tintanyúl (9:30)
- Zenebona / Bergengóc zenekar (11:00)
- Szávolovics Gabriella nótaénekes (15:00)
- Solti mazsorettek (15:30)
- Medusa Dance Crew (16:00)
- Bands of Street (16:30)
- Irie Maffia (18:30)
- Dzsúdló (21:00)
- Pumped Gabo (DJ) (22:30)
Vasárnap (09.21.)
- Buborék Együttes (10:00)
- Pom-Pom Együttes: Petike, a rosszcsont manó (11:00)
- Díjkiosztó (15:30–16:00 körül)
- TNT (17:00)
- Hastáncosok (18:30)
- NOX ’90 – igazi retró utazás (20:00)
Kreatív programok, gasztroélmények, közösségi öröm
A fesztivál alaphangulatát a régi idők retró bája mellett a tökfaragás, tök-dekorációs verseny, kiállítások és kézműves foglalkozások teremtik meg. Mindeközben finom falatok és ételek is helyet kapnak – magyar és nemzetközi gasztronómiai kínálat színesíti az élményt. A 2024-es tapasztalatokból tudjuk: még borongós időben is „vidám hangulat volt a borongós időjárás ellenére is” – a közösség lelkesedése és kreativitása mindenkit magával ragadott.
A Rácalmási Tökfesztivál idén kilép a megszokott keretek közül: retró hangulatot hoz vissza, TNT élményt kínál – és mindezt olyan közösségi örömmel fűszerezi, amilyet csak egy helyi, lelkes szervezőcsapat tud. Ha visszavágytok a 90-es évek vidám diszkólegendáihoz, de szívesen tennétek mindezt egy kreatív, gasztronómiai és családi vibrálással teli fesztivál keretében, a fesztivál tökéletes választás – egy valódi időutazás formájában.
