Fesztivál

1 órája

Rácalmási Tökfesztivál 2025 - Retró hangulat, tökös élmények és TNT a reflektorfényben

Címkék#tökfesztivál#koncert#rendezvény#Rácalmás

A Rácalmási Tökfesztivál 2025-ben is különleges élményeket kínál: TNT koncert, retró hangulat és családi programok várják a látogatókat.

Sabjanics-Somlai Petra

Ahogy közeledik a szeptember, készülődhetnek a nosztalgiázni vágyók – a Rácalmási Tökfesztivál ezúttal is visszarepít a kilencvenes évek színes, vidám univerzumába. A Jankovich-kúria udvarán 2025. szeptember 19. és 21. között felidéződik a retró diszkógömb fénye, a boomBox ritmusai, és egy igazi TNT-élmény várja a közönséget.

Rácalmási Tökfesztivál 2025: TNT koncert és retró hangulat
A Rácalmási Tökfesztivál színpadi programjai között a TNT koncertje a legjobban várt esemény
Forrás: TNT Zenekar/Facebook

Rácalmási Tökfesztivál minden korosztálynak – a gyerekprogramoktól a retró bulikig

Idén huszonegyedjére rendezik meg a Rácalmási Tökfesztivált, ahol a közösségi összefogás és kreativitás minden eddiginél nagyobb szerepet kap – az utcákat színes és ötletes tökkompozíciók borítják be, több mint száz önkéntes munkájával. A fesztivál keretében nemcsak művészeti együttesek, gasztronómiai különlegességek és kézműves foglalkozások szerepelnek, hanem a retró lélek is jelen van, ahogy annak idején volt.

TNT a retró színpadon

A vasárnapi program fénypontja mindenképp a TNT koncertje – egy ikonikus 90-es évekbeli élmény a retró zene kedvelőinek. A TNT nem csupán fellépő, hanem időutazás; hangzásuk és stílusuk a retró zenei élmény teljességét hozzák el Rácalmásra.

 

További színpadi élmények a hétvégén

Péntek (09.19.)

  • Mosolyra Hangolók (9:30)
  • MintaPinty Zenekar (11:00)
  • Violin Művészeti Iskola (17:00)
  • Tűzzsonglőr (19:00)
  • Punnany Massif (20:00)
  • DJ Joerjunior (22:00)

Szombat (09.20.)

  • Farkasházi Réka és a Tintanyúl (9:30)
  • Zenebona / Bergengóc zenekar (11:00)
  • Szávolovics Gabriella nótaénekes (15:00)
  • Solti mazsorettek (15:30)
  • Medusa Dance Crew (16:00)
  • Bands of Street (16:30)
  • Irie Maffia (18:30)
  • Dzsúdló (21:00)
  • Pumped Gabo (DJ) (22:30)

Vasárnap (09.21.)

  • Buborék Együttes (10:00)
  • Pom-Pom Együttes: Petike, a rosszcsont manó (11:00)
  • Díjkiosztó (15:30–16:00 körül)
  • TNT (17:00)
  • Hastáncosok (18:30)
  • NOX ’90 – igazi retró utazás (20:00)

Kreatív programok, gasztroélmények, közösségi öröm

A fesztivál alaphangulatát a régi idők retró bája mellett a tökfaragás, tök-dekorációs verseny, kiállítások és kézműves foglalkozások teremtik meg. Mindeközben finom falatok és ételek is helyet kapnak – magyar és nemzetközi gasztronómiai kínálat színesíti az élményt. A 2024-es tapasztalatokból tudjuk: még borongós időben is „vidám hangulat volt a borongós időjárás ellenére is” – a közösség lelkesedése és kreativitása mindenkit magával ragadott.

A Rácalmási Tökfesztivál jelképei a kreatív tökdekorációk, amelyeket önkéntesek készítenek.
Rácalmási Tökfesztivál tökdekoráció 2025
Forrás: Rácz József/Lambada

A Rácalmási Tökfesztivál idén kilép a megszokott keretek közül: retró hangulatot hoz vissza, TNT élményt kínál – és mindezt olyan közösségi örömmel fűszerezi, amilyet csak egy helyi, lelkes szervezőcsapat tud. Ha visszavágytok a 90-es évek vidám diszkólegendáihoz, de szívesen tennétek mindezt egy kreatív, gasztronómiai és családi vibrálással teli fesztivál keretében, a fesztivál tökéletes választás – egy valódi időutazás formájában.

További információk és jegyárak ITT.

 

 

